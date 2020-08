11. august 2020 Milan Hanzel Šport Futbal Sestra Hamšíka je nielen SEXI, ale aj šikovná! Trojnásobná mama ide do reality šou! FOTO

Slovenský futbalista Marek Hamšík sa môže pochváliť krásnou 30-ročnou sestrou Michaelou, ktorá má namierené do televíznej šou o varení.

Michaela je mladšia ako hviezdny slovenský futbalista a v minulosti bola tiež športovkyňou, keď hrala aktívne hádzanú. Aj naďalej je spätá s vrcholovým športom. Okrem brata je to hlavne vďaka manželovi Walterovi Garganovi.

Vydala sa do Južnej Ameriky

Michaela sa so svojim manželom zoznámila počas pôsobenia Marka v talianskom Neapole. Hamšík a Uruguajčan Gargano boli spoluhráči v tíme SSC a práve vtedy sa dvojica do seba zamilovala. Walter a Michaela sa zosobášili v roku 2010 a odvtedy tvoria šťastný pár. Postupne sa im narodili tri deti, všetko sú to chlapci. Matias, Thiago a Leo. Aj napriek tomu, že je už trojnásobnou mamou, na jej postave a kráse to nezanechalo žiadne stopy. Práve naopak.

Je z nej influencerka

Rodáčka z Banskej Bystrice sa udomácnila v Uruguaji, kde jej manžel pôsobí v tíme CA Peňarol Montevideo. Práve v tejto krajine je známou aj cez svoje internetové pôsobenie a aj kuchárske zručnosti. Vybrali ju do reality šou, ktorá sa týka varenia. Konkrétne ide o MasterChef, teda reláciu, ktorá je dobre známa aj na Slovensku. Podporu našla aj u svojho otca Richarda Hamšíka. „Uruguajská celebrita,“ napísal hrdý otec na Instagram.

