Zdroj: TASR/Michal Svítok Sestrička Lucia nemlčí: Vidíte tu mladých, ako zápasia o život. Nálezy sú jasné! Zdravotný personál otvára dvere do skutočného sveta. Dozvedáme sa, že názory popieračov nám dokážu zobrať to najcennejšie. 11. marec 2021 Lifestyle

Melú z posledného a majú toho skutočne už dosť. Zdravotníci z prvej línie zažívajú na oddeleniach pre COVID pacientov denne vypäté aj dojemné chvíle. A po službe sa im zase hlásia o slovo popierači korony.

Zdravotná sestra z prestížnej českej sokolovskej nemocnice Lucia Rašková a doktorka Alice Novotná sa pre novinky.cz rozhovorili a ukázali, čo zažívajú v práci a kam môžu viesť tvrdenia o neexistujúcej chorobe.

Covid nepozerá na vek

„Všade od tých popieračov počujeme, že je to kampaň, že covid neexistuje alebo že určite nezabíja, a pritom tu vidíte aj mladých chlapov alebo ženy, ako zápasia o život,“ vyznala sa s obavami sestrička, ktorá svoju prácu vykonáva už 17 rokov.

Podľa jej slov nikdy nezažila taký nával pacientov, ako v prípade britskej mutácie koronavírusu – veď len za január a február naposledy vydýchlo v tamojšej nemocnici takmer 200 ľudí.

„Tí ľudia naozaj existujú, ležia tu. Nálezy na pľúcach sú jasné, tí ľudia sa dusia,“ vraví sestrička, ktorá je denne svedkom ich utrpenia a každodenného boja o život. Rašková nežije v bubline a popieračov koronavírusu zažíva po práci na sociálnych sieťach.

Na sieťach nereaguje

Rozhodla sa však, že na ich reči nebude reagovať, lebo podľa jej slov, takáto konverzácia nikam nevedie. „Príde mi, že majú úplne vymetené mozgy,“ okomenovala ich bez servítky.

Ľudia ju však dokážu stále prekvapiť. Najviac tí, ktorých dobre pozná a medzi jej popieračmi sú aj priatelia z detstva. „Myslela som si, že sú to normálni ľudia, ale potom vidím, čo za bludy sú zo seba na Facebooku schopní vydať. To je jednoducho na facku. Keby som mohla, tak ich snáď vyfackám,“ posťažuje sa od srdca.

Názor môže zabíjať

Doktorka Novotná volí miernejšie slová, no napriek tomu, neskrýva sklamanie a hnev. „Veľmi ma to štve. Je to pre mňa nepochopiteľné,“ pričom s hrôzou si uvedomuje, že takýto názor dokáže zabíjať.

„Tí ľudia sú bez akejkoľvek zodpovednosti a šíria tvrdenia, ktoré môžu vo výsledku zabíjať. Ľudia si to prečítajú, časť ich tomu uverí a inšpiruje ich to k tomu, aby nedodržiavali nejaké opatrenia,“ myslí si doktorka.

