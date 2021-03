Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Menia sa farby okresov: Ako bude vyzerať ten váš na COVID automate? Celé Slovensko bude aj naďalej od 15. marca v štvrtom stupni varovania podľa celonárodných kritérií COVID AUTOMATU. 9. marec 2021 Zo Slovenska

Od budúceho pondelka (15. 3.) bude podľa COVID automatu 35 okresov v čiernej zóne, teda v štvrtom stupni varovania. V bordovej zóne ich bude 41, v červenej budú tri. Celkovo je Slovensko v čiernej fáze. Vyplýva to z materiálu o pandemickej situácii na Slovensku v súvislosti s novým koronavírusom, o ktorom v utorok informovalo Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

Čierna farba – IV. stupeň varovania COVID AUTOMATu – 35 okresov: Bánovce nad Bebravou, Čadca, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Gelnica, Humenné, Ilava, Košice I – IV, Košice – okolie, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Martin, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Piešťany, Považská Bystrica, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Šaľa, Senica, Skalica, Trebišov, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen

Bordová farba – III. stupeň varovania COVID AUTOMATu – 41 okresov: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I – V, Brezno, Bytča, Detva, Hlohovec, Komárno, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Medzilaborce, Michalovce, Námestovo, Nitra, Partizánske, Pezinok, Poltár, Poprad, Prešov, Prievidza, Sabinov, Senec, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žilina, Zlaté Moravce

Červená farba – II. stupeň varovania COVID AUTOMATu – 3 okresy: Kežmarok, Nové Zámky, Tvrdošín

Testy a pendleri

Minister zdravotníctva Marek Krajčí predpokladá, že ďalší týždeň sa situácia zlepší. Uvažuje o tom, že pre pendlerov by malo platiť, aby sa preukazovali nie sedemdňovým, ale 72-hodinovým testom. Naznačil, že by sa mohli sprísniť pravidlá pri návrate zo zahraničia.

Išlo by o povinnú karanténu napríklad v hoteli, ktorú by si však museli hradiť ľudia pri návrate na Slovensko z vlastného vrecka. Chcel by, aby boli vzorky pozitívne testovaných po príchode zo zahraničia automaticky sekvenované.

Epidemiologická situácia

Epidemiologická situácia okolo nového koronavírusu sa za posledný týždeň na Slovensku mierne zlepšila, krivku sa podarilo zlomiť. Počet hospitalizovaných sa drží na čísle 4 048. Denne ochoreniu COVID-19 podľahne 108 ľudí.

Reprodukčné číslo sa pohybuje na úrovni 0,95 až 1. Stúpol aj počet aplikovaných vakcín, mobilita klesla, informoval Krajčí.

„Predpoklad na ďalšie obdobie je, že sa nám začne postupne zlepšovať epidemiologická situácia,“ povedal s tým, že je to vďaka zodpovednosti ľudí, ktorí dodržiavajú opatrenia a tiež vďaka očkovaniu.

Stav v nemocniciach

Sedemdňový priemer vykonaných antigénových a PCR testov sa znížil z 5 313 na 4 716. Pozitivita vykonaných PCR testov je na hodnote 20 percent a pozitivita antigénových testov sa dlhodobo drží na jednom percente.

Mierne klesol počet osôb na umelej pľúcnej ventilácii z 376 na 373. Za posledný týždeň mierne stúpol počet hospitalizovaných z 4 042 na 4 048. Celkovo sa proti ochoreniu COVID-19 dalo zaočkovať 544 986 ľudí, z toho druhú dávku dostalo 188 450 osôb.

Situácia je podľa štátneho tajomníka rezortu zdravotníctva Petra Stachuru veľmi vážna na ventilovaných lôžkach a na oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny. Uviedol tiež, že počet výjazdov zdravotníckych záchranárov k pacientom klesá.

Zdroj: TASR/Dnes24.sk