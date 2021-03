Zdroj: Facebook.com/Pavol Cekan Čekan dokončil nový PCR test! Čo dokáže a KEDY bude k dispozícii? Vedec Pavol Čekan sa pochválil novým PCR testom so slovami: Nič za to nechceme, len nech sa pretestujú vzorky na Slovensku a vieme na čom sme. 10. marec 2021 Zo Slovenska

10. marec 2021 Zo Slovenska Čekan dokončil nový PCR test! Čo dokáže a KEDY bude k dispozícii? Vedec Pavol Čekan sa pochválil novým PCR testom so slovami: Nič za to nechceme, len nech sa pretestujú vzorky na Slovensku a vieme na čom sme.

Slovenský vedec pôsobiaci v oblasti molekulárnej biológie, biochémie a onkológie oznámil na Facebooku dokončenie nových PCR testov, ktoré dokážu zachytiť a rozlíšiť juhoafrický variant koronavírusu od britského, českoskovenského a štandardného z Wuhanu.

Nové PCR testy

„Aj keď dnes všetci čakáme na "politické zemetrasenie“, vírus nám nedá vydýchnuť. Juhoafrický variant už neklope na dvere, ale s gráciou jemu vlastnou si vyberá na Slovensku svoje obete. A preto sme sa my v MultiplexDX International a spoločne s BMC SAV rozhodli rýchlo dokončiť náš nový Multivariant PCR test, ktorý dokáže zachytiť a rozlíšiť juhoafrický variant od britského, českoskovenského a štandardného z Wuhanu," oznámil.

Pandemickú situáciu na Slovensku zhodnotil ako veľmi zlú. „Dnešných 3 600 PCR pozitívnych výsledkov hovorí jasnou rečou. Dnes mi je úplne jedno, či za to môže pandemická únava, otvorené školy, zlý manažment pandémie, atď. Nechce sa mi riešiť ani Sputnik, FB statusy, paličky do nosa, politika, proste nič, lebo viem, že 3 600 PCR pozitívnych testov = viac než sto mŕtvych o 3 týždne. Toto je naozaj hrozné. Jediné, čo sme my schopní spraviť v tejto chvíli je, že sa zameriame na odborné veci a to, čo vieme najlepšie,“ píše Čekan.

Čekan avizoval, že zajtra vyskladnia 8-tisíc PCR testov pre ÚVZ a RÚVZ na zachytenie „Juhoafričana“.

„Nič za to nechceme, len nech sa pretestujú vzorky na Slovensku a vieme na čom sme. Nech zachytíme ľudí s týmto nebezpečným variantom a izolujeme ho. Nech táto v podstave nová epidémia v pandémii nevyrastie, zas a znova, v nekontrolovateľné rozmery,“ dodal vedec.

Juhoafrický variant na Slovensku

Na Slovensku doteraz potvrdili sedem prípadov juhoafrickej mutácie nového koronavírusu. Potvrdené boli vo vzorkách z viacerých miest krajiny. Virológ Boris Klempa v utorok potvrdil, že šesť ľudí, ktorým najprv potvrdili juhoafrickú mutáciu, ju nemá a v laboratóriu došlo k chybe. Po oprave zistili juhoafrickú mutáciu u iných šiestich ľudí. Jedna vzorka, ktorá patrila žene z Banskej Bystrice, bola identifikovaná správne, testovalo ju totiž iné laboratórium. Informoval o tom portál MY Žilina.

Informácie k jednotlivým prípadom upresnila pre TASR hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. RÚVZ v Trnave eviduje ženu, ktorá sa vrátila z dovolenky v Tanzánii a Zanzibare, RÚVZ v Bratislave zaznamenal ženu, ktorá sa vrátila z Turecka a dvoch mužov a jednu ženu, ktorí sa vrátili z Tanzánie. RÚVZ v Žiline registruje muža, ktorý sa vrátil zo Zanzibaru. Ďalšia žena prišla zo Zanzibaru a registruje ju RÚVZ v Banskej Bystrici.

Variant 501Y.V2 po prvý raz zaznamenali v decembri 2020 v Juhoafrickej republike. Na základe predbežných štúdií sa aj ten rýchlejšie šíri, takisto sa však zatiaľ nepotvrdilo, že by spôsoboval závažnejší priebeh ochorenia COVID-19. Je nebezpečný v tom, že umožňuje pôvodcovi covidu čiastočne obísť odpoveď imunitného systému napadnutého človeka. Či budú vakcíny účinné voči mutáciám nového koronavírusu, nie je v tejto chvíli úplne jednoznačné.

