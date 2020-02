Sestry Fialkové sa v šprinte na MS nestratili: Dokonale ich ale vyškolila Češka!

View this post on Instagram

Normálně příspěvky před závodem nedávám, ale zítra - tady v Oberhofu, budu startovat se startovním číslem 1, a to už za zmínku stojí! Takže zítra fanděte a já budu mávat 🙋👋 . #1 #firstatthefirstintermediatetime . I don't usually post something before the race. But tomorrow - here in Oberhof I'm gonna start with bib number 1 and it is worthy of notice! So keep your fingers crossed and I'm gonna wave my hands at you 🙋👋