23. júl 2020 Milan Hanzel Sexi tenistka Škamlová sa poriadne obula do slovenského zväzu: Ten vracia ÚDER!

Tenistka Chantal Škamlová vyvolala svojim statusom na sociálnej sieti humbuk. No, a reakcia Slovenského tenisového zväzu (STZ) nenechala na seba čakať.

Všetko sa to začala na Facebooku, kde si Chantal „vyliala“ srdce ohľadom svojich skúseností so STZ. Podľa nej ju zaradili medzi tie hráčky, s ktorými už vo Fed Cupe, čiže pri reprezentovaní Slovenska, nerátajú.

Obula sa do nich

Tu je niečo z príspevku šikovnej a krásnej hráčky, ktorý inak stále svieti na jej konte tejto sociálnej sieti: „28.06.2018 bol deň, kedy som oznámila koniec svojej singlovej kariéry a chcela sa naplno venovať štvorhrám, ktoré mi boli už od juniorských čias k srdcu bližšie. Síce to nebolo jednoduché rozhodnutie, niekde vo svojom vnútri som cítila, že to tak bude správne. To, že to nakoniec správne bolo, sa mi aj potvrdilo a ani nie mesiac od môjho rozhodnutia som vyhrala vo štvorhre turnaj s dotáciou 100,000 amerických dolárov a v rebríčku WTA sa posunula na 116. priečku. Všetko vyzeralo sľubne rozbehnuté a s mojimi hlavnými cieľmi, ktorými bola hlavne reprezentácia Slovenska na olympiáde a vo FED Cupe, som sa rozhodla osloviť o podporu Slovenský tenisový zväz. Myslela som si, že moje rozhodnutie podporia a dokonca aj trochu ocenia, keďže sme na Slovensku žiadnu hráčku, ktorá by sa chcela venovať štvorhrám nemali, opak bol však pravdou. Ich odpoveď, že som neperspektívna ma ani tak neprekvapila, no cirkus okolo FED Cupu v roku 2019 proti Lotyššsku v Rige, keď urobili všetky možné aj nemožné kroky k tomu, aby ma nemuseli nominovať, mi zobral všetku chuť.“

Pokračovalo to ďalej

Tenistka, ktorá to vo svetovom rebríčku dotiahla najvyššie na 218. priečku, dokonca napísala, že zväz mladým hráčom hádže polená pod nohy. „Verte mi, každý z nás veľmi rád reprezentuje Slovensko, ale bohužiaľ nie je náhoda, keď kvôli niektorým ľuďom stratí chuť reprezentovať aj náš momentálne najlepší deblista Filip Polášek. Nedá mi nespomenúť aj poslednú nomináciu priateľského FED Cupu proti Češkám. Oceňujem, že dávajú šancu mladým, ale v nominácii môže byť 5 hráčok a našu tretiu najlepšiu hračku Kristínu Kučovú ani neoslovili. Pri čítaní posledných článkov, kedy sa k problémom a k úpadku tenisu na Slovensku vyjadrili veľké mena nášho športu ako sú Vladimír Pláteník, Dominik Hrbatý, Filip Polášek môžme len všetci krútiť hlavou, akým zlým smerom sa náš tenis a zväz uberá. To, že brali za neperspektívnu mňa ešte beriem s rezervou, ale to, že medzi neperspektívnych zaradili v minulosti aj Dominiku Cibulkovú či Dominika Hrbatého? To už každému asi rozum neberie,“ rozpísala sa Škamlová.

Vysvetlila, prečo to urobila

„Dôvod prečo toto celé píšem je, aby sa podobne príklady ďalej neopakovali. Píšem za všetky deti, lebo bohužiaľ je už veľa podobných prípadov aj v žiackych kategóriách a deťom asi ťažko vysvetlíte, prečo nešli reprezentovať aj napriek tomu, že patria medzi najlepšie na Slovensku. Za všetkých vás prosím, dajte rovnakú šancu každému a neničte sny tým, ktorí sú ochotní im podriadiť všetko. Slovenský tenis neupadne, ak mu to nedovolíme. Stále vidím okolo seba plno talentovaných detí, ktoré majú chuť hrať tenis. Tak ich prosím podporme a dajme im šancu, kým ešte nie je neskoro,“ uzavrela svoj dlhý status.

Reakcia tenisového zväzu

Prečítajte si oficiálne stanovisko STZ k tejto situácii. ktoré je takisto na Facebooku: „O všetkých nomináciách na fedcupové stretnutia rozhoduje vždy kapitán, v tomto prípade Matej Lipták. Rovnako to bolo aj pri nomináciách na stretnutie proti Lotyšsku v Rige a na priateľské stretnutie proti Česku. Slovenský tenisový zväz žiadnym spôsobom do jeho rozhodnutia o nominácii nezasahuje,“ povedal Vladimír Habas, športový riaditeľ STZ.

„Chantal Škamlová žiadala v roku 2018 o zaradenie do podpory zo strany STZ. Jej žiadosťou sa zaoberala Trénerská rada na svojom zasadnutí dňa 19. novembra 2018. Jednomyseľne sa rozhodla jej žiadosti nevyhovieť,“ dodal Habas.

Zdroj: Dnes24.sk