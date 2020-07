Sagan sa vyfešákoval za tenoristu: Ale predtým ukázal tetovania v SPRCHE! VIDEO

View this post on Instagram

If you want to become a tenor you have to practice a lot, even in a @hansgrohe shower! I'm ready for my first solo in the #Giro! #PeterIsReady, October 3-25, are you? Se vuoi diventare un tenore devi esercitarti molto, anche sotto una doccia @hansgrohe! Sono pronto per il mio primo assolo al #Giro! #PeterIsReady, 3-25 ottobre. E tu? @giroditalia @borahansgrohe