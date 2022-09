Zdroj: TASR/Michal Svítok Sezóna burčiaku je v plnom prúde: TOP rady, ako spoznať kvalitný nápoj od FALOŠNÉHO K pravej trhovej atmosfére patrí chutný burčiak. Obsahuje množstvo prospešných látok. Na čo sa zamerať, keď chceme objaviť kvalitný produkt? 10. september 2022 Magazín

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Sezóna burčiaku sa naplno rozbehla. Sladký mušt, ktorý sa vďaka kvasinkám mení na lahodný alkoholický nápoj, sa teší veľkej popularite. Podľa Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska sa ho u nás vyrobí približne 300-tisíc litrov ročne: „Na jeho ochutnanie máte zhruba 10 týždňov, so začiatkom najskôr po 15. auguste.“

Kvalitný burčiak by mal mať obsah alkoholu na úrovni 5 až 7 percent.

„Farba a vôňa nám prezradia, či sa jedná o kvalitný burčiak. Burčiak má mať jasnú zlatú farbu alebo jemne zelený nádych, pričom farba by nemala byť príliš tmavá,“ informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Bratislava hlavné mesto s tým, že ide o svieži nápoj so správnym množstvom alkoholu, ktorý by mal chutiť sladkokyslo.

Plný prospešných látok

Kvalitný burčiak má napriek svojmu vysokému obsahu cukru aj množstvo zdraviu prospešných látok. Ak si však niekto myslí, že čím viac burčiaku vypije, tým bude zdravší, tak sa mýli.

„Väčšie množstvo burčiaku môže vďaka obsahu kvasiniek spôsobiť búrku v našich črevách, preto by denná dávka nemala byť vyššia ako 3 decilitre,“ prezradili odborníci z bratislavského RÚVZ.

Pozor by si mali dať hlavne diabetici. Tento nápoj pre nich nie je vhodný!

Burčiak obsahuje množstvo prospešných látok, z ktorých niektoré pochádzajú z hrozna a iné z kvasiniek. Nájdeme v ňom veľa vitamínov – hlavne vitamíny skupiny B, stopové prvky, minerály a ovocné cukry, železo a zinok.

Kvalitný burčiak má priaznivé účinky na trávenie, nervovú sústavu a na pleť. Tiamín zlepšuje činnosť srdca a kyselina pantotenová má pozitívny vplyv na zažívacie ústrojenstvo a sliznicu.

„V prípade červeného burčiaku treba spomenúť antioxidant resveratrol, ktorého priaznivé účinky na srdcovo-cievny systém boli vedecky dokázané. Okrem toho ako antioxidant bráni starnutiu na bunkovej úrovni a tým pomáha predchádzať civilizačným ochoreniam,“ prezradila Klinčáková z odboru podpory zdravia.

Ako spoznať kvalitný burčiak?

Ak chceme zistiť, či je predávaný burčiak kvalitný, mali by sme sledovať tri ukazovatele – farbu, hustotu a usadeninu.

Jeho farba by mala byť mliečno až svetložltá. „Ak je tekutina mierne zakalená, je to v poriadku, pretože to robia len kvasinky, ktoré obsahuje burčiak. Ak je burčiak príliš tmavý, môže to znamenať, že nebol vyrobený z hrozna, ale napríklad z jablčného či hruškového muštu. Alebo už burčiak zoxidoval a ide už o tzv. rampáš. No stať sa môže aj to, že sa hrozno zle spracovalo,“ prezrádzajú odborníci.

Ak je burčiak hustý, netreba sa báť. Je to v poriadku. Ak by sa vám zdal, že je riedky, môže byť podľa RÚVZ riedený vodou.

„Správny burčiak by mal mať usadeninu na pohári, ale príliš veľa usadenín na dne fľaše hovorí o tom, že burčiak nebol asi odkalený. Ak nájdete v pohári nečistoty, sú to pravdepodobne iba pozostatky kvasiniek alebo to môžu byť kúsky jabĺk,“ dodáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto.

