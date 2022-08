Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 Tieto základné potraviny nepatria do CHLADNIČKY: Vedeli ste o nich? Aj vás výber prekvapil? 28. august 2022 Monika Hanigovská Magazín

28. august 2022 Monika Hanigovská Magazín Tieto základné potraviny nepatria do CHLADNIČKY: Vedeli ste o nich? Aj vás výber prekvapil?

Do chladničky vkladáme v dobrej viere rôzne potraviny. No v niektorých prípadoch je to skôr na škodu než na úžitok.

Pozrite si zoznam potravín, ktoré by ste v nej nemali uskladňovať. Je možné, že výber vás prekvapí.

1) Rajčiny

Ak si chcete vychutnať čo najdlhšie ich sladkú a šťavnatú chuť, nevkladajte ich do chladničky. Najlepšie sa skladujú na chladnom a suchom mieste pri izbovej teplote, kde si udržia vlhkosť. Informuje o tom portál Eat This.

2) Chlieb

Aj vás láka najmä v teplejšom počasí ho len tak odložiť do chladničky? Obľúbený bochník síce uchránite pred plesňou či mravcami, ale produkty z raže a celozrnnej pšenice sa veľmi rýchlo zmenia na tvrdú masu, ktorú hodíte do koša.

„Pokiaľ to nie je odroda, ktorá by mala byť zmrazená ako chlieb Ezechiel, nechajte ho na chladnom a suchom mieste,“ pripomína Eat This. V prípade, že ho akosi nemôžete dojesť, radšej ho zmrazte.

3) Sladké zemiaky

Vedeli ste, že zemiaky taktiež nepatria do chladničky? Kam ich teda uložiť tak, aby vydržali čo najdlhšie? Hľuznatú plodinu vložte do hrubšieho papierového vrecka, a to potom odložte na tmavšie a chladnejšie miesto.

Zdroj: Dnes24.sk