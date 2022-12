Šialená ruská kampaň alebo vtip? Vysmiata pornohviezda na bilborde láka mužov do armády

O ruskej propagande sa od vypuknutia konfliktu na Ukrajine hovorí viac než kedykoľvek predtým. Ruské úrady dostali zabrať najmä vtedy, keď vyhlásil Vladimir Putin nepopulárnu čiastočnú mobilizáciu.

V uplynulých dňoch sa na sociálnych sieťach začala šíriť fotka prinajmenšom zvláštneho náborového bilbordu. Usmieva sa na ňom atraktívna brunetka, nápadne pripomínajúca bývalú americkú pornoherečku a súčasnú streamerku Sashu Gray. Žena sediaca za stolom má na sebe uniformu a vedľa nej stojí nápis v azbuke „Služba je dobrou voľbou“.

Každopádne, internet je mocná zbraň a fotka sa začala virálne šíriť. Dostala sa aj k samotnej Sashi Gray, ktorá sa od bilbordu dištancovala.

„Ďalší chabý pokus rozpútať nenávisť a rozdeliť spoločnosť. Vie niekto overiť, či je bilbord skutočný a kde presne je umiestnený?,“ opýtala sa kalifornská rodáčka svojich followerov na Twitteri. Bývalá pornohviezda zároveň svojich fanúšikov vyzvala, aby si dávali pozor na to, čo na sociálnych sieťach šíria a svoj post ukončila odkazom „nebojujte, milujte“.

Prvé kolo ruskej mobilizácie vyvolalo v krajine nemalý rozruch. Rusi, ktorých sa týkala, sa už v prvých hodinách od jej vyhlásenia snažili masívne opúšťať krajinu. O ďalšej mobilizácii už špekulujú ruská opozícia aj zahraničné médiá, Kremeľ to však popiera.

Ruské úrady odkazujú, že verejnosť by mala ignorovať „provokačné správy“ šíriace sa v súvislosti s mobilizačnou činnosťou. Uviedol to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR správu prevzala zo stanice Sky News. Peskov vyzval Ruskov, aby dôverovali len oficiálnym komunikátom ruského ministerstva obrany a ignorovali „provokačné správy“ zverejnené na sociálnych sieťach.

Podpísal napríklad zákon, ktorý zakazuje manifestácie v blízkosti vládnych budov, univerzít, škôl, nemocníc, prístavov, vlakových staníc, letísk a kostolov.

My phone is blowing up. Another flaccid attempt at creating hate and division. Can anyone verify if this is a real advertisement in Russia, and where? Meme or not, I don’t condone this. Be wary of what you share. PS the b00bs are too big, and MAKE LOVE NOT WAR. ✌️ https://t.co/DoSIeUtTrO