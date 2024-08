ŠIALENÉ, čo sa stalo na turnaji! Ruská šachistka OTRÁVILA súperku ortuťou, VIDEO

Počas šachových Majstrovstiev republiky v ruskom Dagestane skolabovala jedna zo šachistiek. Okamžite sa rozbehlo policajné vyšetrovanie, ktoré odhalilo šokujúcu pravdu.

Zábery z kamier totiž ukázali, že pred začiatkom šachovej partie jej Abakarovová obliala šachovnicu ortuťou, ktorou jej aj potrela figúrky. Na základe správy news.ru o tom informoval server idnes.cz.

"Je veľmi nešťastné, že sa takýto incident stal v Dagestane, najmä na šachovej akcii. Úprimne povedané, je to nejaká divočina. Teraz je najdôležitejšie zdravie zranenej účastníčky, o ktorú máme strach. Pretože žiadna medaila z majstrovstiev republiky alebo olympijských hier nemá cenu života a zdravia športovcov. Veľmi dúfam, že zranená žena je v poriadku. Prajem jej uzdravenie a samozrejme skorý návrat k šachovnici,“ uviedol výkonný riaditeľ Ruskej šachovej federácie Alexander Tkačev.

Ako píšu zahraničné médiá, obe ženy mali mať dlhodobý spor. Zašlo to však priďaleko. Keď si súperka Abakarovovej sadla k stolu so šachovnicou, ostalo jej nevoľno, začala sa jej točiť hlava a skolabovala. Previezli ju do nemocnice a podľa ruských médií už nie je v ohrození života.

Abakarovovej hrozí doživotné vylúčenie zo šachovej federácie, prepustenie zo zamestnania a čelí aj trestnému stíhaniu. „Ruská šachová federácia dočasne pozastavuje dagestánskej šachistke Amine Abakarovovej účasť vo všetkých súťažiach konaných pod záštitou federácie, a to až do záveru orgánov činných v trestnom konaní, na základe ktorého bude prijaté konečné rozhodnutie, až po doživotnú diskvalifikáciu,“ dodal riaditeľ šachovej federácie.

