ŠIALENÉ! Mužovi sa nechcelo čakať na autobus, UKRADOL ho a odviezol sa domov

22-ročný muž sa plánoval dostať domov do maďarskej obce Dombegyházu. Nechcelo sa mu však hodiny čakať na autobus. Napadlo mu preto šialené riešenie.

Nechcelo sa mu čakať

Maďarská polícia informovala, že mladík prišiel do mesta Békešská Čaba vlakom v stredu v noci. Keďže bol unavený, ľahol si na jednu z lavičiek. Po troch hodinách sa prebral a išiel skontrolovať, kedy mu ide najbližší autobus do Dombegyházu. Zistil, že by musel čakať ešte niekoľko hodín, no to sa mu nechcelo.

Rozhodol sa preto ukradnúť jeden z autobusov!

Keď autobusom prechádzal cez Dombegyház, uvidel ho jeden z policajtov, ktorý mal v tom čase voľno.

Snažil sa ich oklamať

„Vedel, že nemá vodičský preukaz, pretože už bol za to trestne stíhaný. Okresný komisár to povedal svojim kolegom v službe a tí príležitostného vodiča kontrolovali,“ uvádza polícia.

Mladík sa najprv snažil policajtov presvedčiť, že bol v práci a autobus dostal na vykonanie pracovnej činnosti. Nevedel však povedať, kto mu to mal dovoliť.

„Neskôr priznal, že si ho vzal bez povolenia. Policajný zbor Békešská Čaba začal voči 22-ročnému mužovi trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu, pričom PZ Mezőkovácsházi ho zadržal pre priestupok pri jazde bez vodičského oprávnenia,“ dodali policajti.

