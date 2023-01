Zdroj: Trnavský samosprávny kraj ŠIALENÉ správanie východniara v autobuse: Pľul na vodiča a zranil ho skleneným pohárom! Cestujúci v autobuse smerom do českej Plzne si prednedávnom vytrpeli vyčíňanie muža. 11. január 2023 Ľubomír Hudačko Regióny

11. január 2023 Ľubomír Hudačko Regióny ŠIALENÉ správanie východniara v autobuse: Pľul na vodiča a zranil ho skleneným pohárom! Cestujúci v autobuse smerom do českej Plzne si prednedávnom vytrpeli vyčíňanie muža.

Zdroj: Trnavský samosprávny kraj

Vranovčan (36) bol podľa polície obvinený z trestného činu výtržníctva, ktorého sa dopustil v pondelok 09.01.2023 v au­tobuse smerujúcom do Plzne. Dnes24.sk o tom informovala hovorkyňa KR PZ v Prešove Jana Ligdayová.

„Muž v prítomnosti asi 15 cestujúcich a dvoch vodičov sa správal neprístojne. Vykrikoval, že je hladný a chce jedlo. Na svoje nevhodné správanie bol opakovane zo strany vodičov upozornený, no správanie muža sa nezmenilo a tak bol z autobusu vykázaný pre porušenie prepravných podmienok,“ vysvetlila hovorkyňa, no to nebolo všetko.

Poškodil čelné sklo

Vranovčan sa tomuto vykázaniu bránil.

„Pľul na vodičov, vylieval po nich vodu a dokonca hodil po nich aj sklenený pohár. Ten poranil jedného z vodičov na hlave a poškodil čelné sklo autobusu, ktoré prasklo,“ dodala na záver hovorkyňa a doplnila, že cestujúci bol obmedzený na osobnej slobode a bol umiestnený do cely policajného zaistenia.

Zdroj: Dnes24.sk