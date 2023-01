Zdroj: TASR/Pavel Neubauer Heger sa NEVZDÁVA: Ide zbierať podpisy na podporu jeho vlády, čo na to Kollár či SaS? Ambíciou Eduarda Hegera je zozbierať 76 hlasov, aby mohla vláda pokračovať do konca volebného obdobia v roku 2024. 9. január 2023 Politika

9. január 2023 Politika Heger sa NEVZDÁVA: Ide zbierať podpisy na podporu jeho vlády, čo na to Kollár či SaS? Ambíciou Eduarda Hegera je zozbierať 76 hlasov, aby mohla vláda pokračovať do konca volebného obdobia v roku 2024.

Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) začína u poslancov zbierať podpisy na podporu jeho vlády. V tomto týždni sa pokúsi zozbierať potrebných 76 podpisov a následne ich predložiť prezidentke Zuzane Čaputovej. Heger chce oddeliť diskusiu o novej 76-ke a debatu o predčasných voľbách. Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár by súhlasil s novou väčšinou 76 poslancov len v prípade dohody na predčasných voľbách. Do konca januára chce mať Heger vyrokovanú podporu.

Pripravený začať

Hegerovou ambíciou je zozbierať 76 hlasov, aby mohla vláda pokračovať do konca volebného obdobia v roku 2024. „Máme pripravené hárky, chceli by sme ich začať hneď od zajtra zbierať, aby sme sa tento týždeň pokúsili pozbierať 76 potrebných podpisov,“ povedal Heger po pondelkovom rokovaní s Kollárom, na ktorom bol spolu s dočasne povereným ministrom obrany Jaroslavom Naďom (OĽANO).

Najprv doručia podpisové hárky poslancom OĽANO a Sme rodina. Osloviť chce aj nezaradeného poslanca Miroslava Kollára. Podľa Hegera treba oddeliť diskusiu o novej 76-ke od diskusie o predčasných voľbách. „Mandát od ľudí sme dostali na štyri roky,“ povedal s tým, že počas nich treba urobiť to, čo si zaumienili, napríklad implementovať schválené reformy.

Heger si myslí, že od Kollára získa podporu. „Prečo by nebola? Sme koaliční partneri, takže si myslím, že by sa to malo podariť,“ povedal. Kollár pred rokovaním povedal, že s novou 76-kou by súhlasil len v prípade dohody na predčasných voľbách. Je za júnový termín volieb, najneskôr by podľa neho mali byť v septembri. „Zatiaľ by vládla v plnej sile 76-ka, nemala by obmedzené právomoci,“ dodal.

Rokovania so SaS

Heger zároveň deklaroval, že so stranou SaS komunikuje. Keďže je šéf SaS Richard Sulík odcestovaný, komunikuje s ním telefonicky. „Som otvorený rokovaniam,“ odpovedal na otázku, či by SaS mohla byť členom vlády, alebo by ju len podporovala. Detaily nechcel povedať.

SaS podľa Hegera deklarovala, že ich cieľom bolo, aby líder OĽANO Igor Matovič odišiel z vlády. „Dnes Igor Matovič nie je ministrom, takže nevidím tam prekážku toho, aby 76-ku podporili,“ povedal s tým, že SaS ako jeden z možných scenárov uvádzala aj novú 76-ku poslancov. SaS v pondelok informovala, že na rokovania o novej 76-ke ju nikto neoslovil. Zároveň hovorí o jasných predstavách ako ďalej, no zatiaľ ich nekonkretizovala. Počkať si chce na rokovania.

