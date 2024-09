2. september 2024 ELA Magazín Cestovanie Chystáte sa LETIEŤ? Pozor, nové pravidlá cestovania sa dotknú TEKUTÍN a príručnej BATOŽINY Na letiskách zaviedli staronové pravidlo o množstve tekutín v príručnej batožine.

Od 1. septembra došlo k zmenám v leteckej doprave. Na všetkých európskych letiskách začalo platiť staré pravidlo spred 20 rokov. Európska únia oznámila nové štandardy pre množstvo tekutiny, s ktorým vás pustia na palubu lietadla. Upraviť by sa mala aj veľkosť príručnej batožiny.

Menej tekutín

„Európska komisia dočasne implementuje obmedzenia týkajúce sa detekčnej kontroly tekutín. Od 1. septembra bude dočasne nastavený maximálny povolený objem nádob s tekutinami na 100 ml,“ povedal hovorca Európskej komisie Tim McPhie.

Na takéto pravidlo boli cestujúci zvyknutí dávno, nariadenie skončilo v roku 2004 a teraz sa naňho opäť treba pripraviť.

Obsah tekutín bude dočasne obsluhovať skener, ktorý štandardne kontroluje batožiny. Ten však nedokáže správne preskúmať väčšie množstvo kvapaliny. S doteraz povolenými 330 mililitrami vás preto už od lietadla nepustia.

„Vyskytlo sa niekoľko problémov so skenermi tekutín. Kým ich neodstránia, Európska únia sa rozhodla dočasne vrátiť k pravidlám z roku 2004,“ uviedol hovorca The Travel Association Sean Tipton.

Jednotná veľkosť batožiny?

Skloňuje sa aj možnosť, že cestujúci by nemuseli doplácať na rozmery kufrov, ktoré sú v jednej leteckej spoločnosti akceptované, v inej zas nie a ľudia na to doplácajú hoc i centimetrom navyše. Uvažuje sa, že by mohla byť štandardizovaná veľkosť príručnej batožiny. Nie je však jasné, či EÚ zavedie aj takéto pravidlo.

„Väčšina leteckých spoločností je už v dnešnej dobe konzistentná, čo sa týka veľkosti palubnej batožiny. Ale niektoré letecké spoločnosti majú odlišné normy,“ uviedol Sean Tipton.

Únia by preto chcela zaviesť rovnaké pravidlá pre všetky aerolinky so sídlom v EÚ. Konkrétne dátumy však nateraz nepadli.

