Dnes o 18:34 Správy Politika Šimečka organizuje protesty a BURCUJE verejnosť: Fico ho chce ODVOLAŤ z funkcie podpredsedu Premiér Robert Fico (Smer-SD) navrhne vládnej koalícii odvolanie lídra opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michala Šimečku z funkcie podpredsedu Národnej rady (NR) SR.

Vyčíta mu zvolávanie protivládnych protestov a burcovanie verejnosti. Kritizuje ho aj v súvislosti s čerpaním dotácií z Fondu na podporu umenia (FPU) Nadáciou Milana Šimečku, na ktoré upozornila šéfka rezortu kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS). Ministerke zároveň vyjadril podporu v súvislosti s jej odvolávaním v parlamente.

Ficova pomsta

„Najatá opozícia kričí len preto, lebo vedenie ministerstva kultúry prijíma personálne a manažérske rozhodnutia, ktoré v praxi znamenajú odstrihnutie rôznych, prepáčte, kultúrnych čudákov od štedrého zdroja verejného rozpočtu,“ skonštatoval.

V tejto súvislosti skritizoval poberanie dotácií Nadáciou Milana Šimečku, ktorá podľa neho dostala od roku 2020 viac ako 650-tisíc eur. Tvrdí, že ide o finančné toky pre rodinu lídra PS Šimečku.

Aktualizované 18:33 Líder opozičného hnutia PS Michal Šimečka si myslí, že jediným dôvodom jeho prípadného odvolávania z funkcie podpredsedu parlamentu bude pomsta za dobrú opozičnú prácu. Uviedol to v reakcii na piatkové vyjadrenie premiéra Roberta Fica.

„Robert Fico je zatrpknutý pomstychtivý človek. Jediný dôvod na moje odvolávanie bude pomsta za dobrú opozičnú prácu. Je to pomsta za 18-tisíc ľudí na protivládnom proteste. A je to aj pomsta za to, že ideme odvolávať absolútne nekompetentnú ministerku kultúry a ministra spravodlivosti, ktorý púšťa na slobodu kriminálnikov,“ poznamenal.

Šimečka to vníma ako bezprecedentný útok na politickú opozíciu a demokratické princípy v duchu najhoršieho mečiarizmu. „Ak si Robert Fico myslí, že týmto ma zastraší, alebo odvedie pozornosť od toho, že kašle na ľudí na Slovensku, veľmi sa mýli,“ dodal.

Chránia svoje záujmy?

Za opozičnými protestmi predseda vlády vidí záujem ochrániť finančné záujmy rodiny Šimečkovcov. „Šimečka na pokyn svojich nadriadených zvoláva verejné protesty, burcuje s fatálnymi následkami a ešte je aj taký politicky naivný, že podá návrh na odvolanie ministerky kultúry v NR SR. Za to, že ministerka chce prerušiť finančné toky pre jeho rodinu,“ podotkol.

Predseda PS podľa Fica zneužíva demokratické inštitúty, akými sú protesty, na ochranu finančných záujmov vlastnej rodiny. Avizoval, že preto navrhne vládnej koalícii, aby ho odvolala z postu podpredsedu parlamentu.

Chce, aby sa o návrhu na odvolanie ministerky kultúry a Šimečku konala v parlamente spoločná rozprava. „To bude zábava, o čom všetkom sa Slovensko dozvie. A ak k realizácii tohto návrhu dôjde, výsledkom bude, že nepadne ministerka, ale naivný pán Šimečka,“ dodal.

Dotácie v nadácii

Šimkovičová a generálny tajomník služobného úradu rezortu Lukáš Machala tento týždeň upozornili na čerpanie dotácií z FPU Nadáciou Milana Šimečku.

Tá si podľa ich slov nechala schváliť dotácie aj na rok 2025 a 2026. Označili to za neštandardné. Fond to odmietol. Poukázal na to, že viacročná podpora je bežnou formou.

Podozrenia o ovplyvňovaní procesu čerpania dotácií z FPU odmietla i Nadácia Milana Šimečku. Za nepravdivé označila aj tvrdenia o finančnom profite rodiny Šimečkovcov z aktivít nadácie. Napojenie na nadáciu odmietol aj líder PS. Pracujú tam podľa neho nezávislí ľudia, majú správnu radu a všetky jej výročné správy je možné nájsť na internete.

Zdroj: Facebook

Zdroj: TASR