Situácia sa vyostruje: SNS BLOKUJE Hlasu zákon! Erik Tomáš sa pýta, aký má táto koalícia ZMYSEL V trojkoalícii nepanuje priaznivá atmosféra. Potvrdil to aj minister práce Erik Tomáš.

Medzi Hlasom, Smerom a SNS to vrie. Jedným z problémov je napríklad meno nového predsedu parlamentu. Pozícia po odchode Petra Pellegriniho do Prezidentského paláca podľa koaličnej dohody patrí Hlasu, no nedávno sa Robert Kaliňák nechal počuť, že si na tomto poste vie predstaviť šéfa národniarov Andreja Danka.

Problémový post

Hlas už dávnejšie avizoval, že chce do funkcie navrhnúť Richarda Rašiho. To, že to stále platí, potvrdil v relácii Braňo Závodský Naživo podpredseda Hlasu a minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

„Čo sa týka samotnej koaličnej dohody a vzťahoch v koalícii, nič sa na pomeroch v parlamente nezmenilo. Nič sa na silových pomeroch nezmenilo. Platí koaličná dohoda, platí programové vyhlásenie vlády a my trváme v strane Hlas-SD na nominácii pána Rašiho na post predsedu parlamentu, pretože post predsedu parlamentu patrí strane Hlas-SD. Z tohto vôbec nemienime ustúpiť,“ uviedol Erik Tomáš s tým, že na zmenu postojov nevidí žiadnu šancu.

Chcú, aby všetci dodržiavali dohodu

„Ja by som si vedel predstaviť otváranie koaličnej dohody práve v situácii, kedy by sa zmenili mocenské pomery v parlamente. Nezmenilo sa nič. A my v strane Hlas nechceme nič iné, len aby aj naši partneri dodržiavali platnú koaličnú dohodu a programové vyhlásenie vlády,“ dodal s tým, že koalícia sa dohodla, že od týchto vecí si dá v lete pauzu a vrátia sa k tomu až v septembri.

Blokujú im zákon

Rozpory zašli ešte ďalej. Najnovšie Hlas-SD obviňuje SNS, že im blokuje dôležitý zákon. „Strana SNS v rozpore s programovým vyhlásením vlády zatiaľ blokuje prijatie zákona o minimálnej mzde a s týmto my máme naozaj veľký problém,“ priznáva minister a pokračuje: „Nové nastavenie minimálnej mzdy a to také, že minimálna mzda by už ku koncu volebného obdobia mohla atakovať hranicu tisíc eur, je presne stanovené v programovom vyhlásení vlády, za ktoré hlasovala aj SNS. A potom si ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny musím položiť otázku, že pokiaľ vládna koalícia nie je schopná zahlasovať za vlastné programové vyhlásenie vlády, tak aký má táto vládna koalícia zmysel?,“ pýta sa Erik Tomáš.

Minister pripomína, že koalícia chcela byť iná ako vláda Igora Matoviča a riešiť si všetko „za zatvorenými dverami.“

„Táto diskusia, pokojne aj o novom predsedovi parlamentu, mohla byť aj za zatvorenými dverami, a ja pevne verím, že sa tam tá diskusia vráti, aj diskusie o vážnych témach, pretože naozaj my nepotrebujeme otravovať ľudí nejakými vlastnými spormi alebo hádkami,“ uviedol a dodal: „Toto celé musí byť postavené na elementárnom dodržiavaní koaličnej dohody a programového vyhlásenia vlády. O nič iné v Hlase nežiadame a ja si myslím, že áno, dúfam, že sa pán Raši napokon stane predsedom parlamentu, lebo by bol dobrým predsedom parlamentu.“

