17. august 2024 Magazín Lifestyle Muži, chcete ďalšie rande? Ak si oblečiete TOTO, v očiach žien budete navždy SUKNIČKÁRI Máte pocit, že ste stretli tú pravú alebo vás niekto zaujal, a chcete zanechať len ten najlepší dojem? Ak ste odpovedalí áno, radšej zabudnite na niektoré kúsky oblečenia.

Kto z vás by si nepotrpel na dobre upraveného partnera? No pozor, aj prílišná snaha nemusí vždy vyčarovať ten najlepší dojem. Istá štúdia tvrdí, že je to práve výber oblečenia, ktoré môže odradiť dotyčnú ženu na ďalšie spoločné rande. Informuje o tom City Magazine.

Podľa štúdie sú to konkrétne značky alebo kolekcie značiek, ktoré kategorizujú muža ako „menej spoľahlivého“ alebo ako jedinca „náchylnejšieho na krátkodobé romániky.“

Pozor na veľké logá

Výskum zahŕňal 376 účastníkov, ktorí hodnotili mužov, ktorí nosili polokošele istej známej značky s veľkým alebo malým logom. Hodnotili sa podľa týchto faktorov: „časté flirtovanie“, „dobývanie cudzieho partnera“, „starostlivosť o deti“ a „finančná stabilita“. Výsledok?

Psychológ Daniel Kruger sa najprv domnieval, že takáto prezentácia vyvolá v ženách pocit „bohatstva a moci,“ no nestalo sa tak. Odborník zistil, že takéto ošatenie vyvolalo v účastníkoch pocity promiskuity a nepripravenosť na dlhotrvajúci vzťah.

„Muži s veľkými logami boli hodnotení ako častejšie podvádzajúci a menej zaujímaví pre dlhodobé vzťahy. Účastníci štúdie verili, že investujú viac do sexuality ako do rodičovstva,“ píše tamojší portál.

Nosí sa nenápadnosť

Muži prezradili, že menšie logá na oblečení si doprajú pri bežných činnostiach alebo v domácom prostredí, zatiaľ čo okázalejšie kúsky zvolia vtedy, keď túžia dosiahnuť spoločenskú dominanciu. Zdá sa, že takáto prezentácia nie je dámam pochuti: „Ženy zas hodnotili mužov s menšími logami ako spoľahlivejších a vhodných na dlhodobé vzťahy.“

