Ženy, chcete OTEHOTNIEŤ? Spánok po TEJTO HODINE znižuje šancu na bábätko Myslíte si, že ste vyskúšali všetko, no deti neprichádzajú? Možno za to môže časté ponocovanie.

Snažíte sa už dlhšie s partnerom o bábätko, ale tehotenský test ukazuje opakovane len jednu čiarku? Na vine môže byť aj neskorý spánok – narúša vnútorné hodiny tela a spúšťa hormonálnu reakciu. „Vedci sledovali 4-tisíc žien v plodnom veku počas piatich rokov, aby zistili, ako spánok ovplyvňuje ich šance na otehotnenie,“ píše Daily Mail. Výsledky publikovali vo vedeckom časopise Frontiers in Endocrinology.

Najlepší čas

Čínski vedci poukázali na to, že ženy, ktoré chodili spať po 22:45, mali o 22% vyššiu pravdepodobnosť, že budú mať problémy s plodnosťou. „Reprodukcia je zložito riadená hormonálnymi mechanizmami. Akékoľvek narušenie môže viesť k neplodnosti. Rýchle tempo modernej spoločnosti viedie k významným zmenám životného štýlu, pričom stále viac ľudí uprednostňuje odkladanie spánku. To však môže vážne narúšať plodnosť. Tieto zistenia sú cennou informáciou pre ženy v plodnom veku,“ píšu autori z Chu-nanu. No šance ma počatie znižuje aj obezita, alkohol a fajčenie.

O tomto ste vedeli?

Nedostatok spánku môže ovplyvniť schopnosť reagovať, sústrediť sa a učiť sa.

Po jednej noci klesne reakčný čas natoľko, ako by ste si dopriali menší pohár vína alebo jedno veľké pivo.

Randy Gardner vydržal bez spánku 16 dní a 24 minút. Tento 16-ročný študent počas experimentu nepoužil žiadne stimulanty. Mladík nespal 264 hodín, počas experimentu u neho zaznamenali halucinácie, poruchy pamäte a akési útržkovité myslenie. Randy sa neskôr priznal, že po tejto skúsenosti trpel desaťročia nespavosťou.

Pravidelne zaspávate neskoro? Nedostatok spánku môže viesť k zvýšeným hladinám krvného cukru, vysokému krvnému tlaku a srdcovému ochoreniu.

