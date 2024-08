SKVELÉ správy pre fanúšikov! Legendárna kapela po 15 rokoch ohlásila NÁVRAT

Britská roková kapela Oasis ohlásila veľký návrat! Skupina o tom informovala na sociálnej sieti a rovno aj zverejnila termíny budúcoročného tur­né.

Koncerty kapela odohrá počas budúcoročného júla a augusta. Vstupenky pôjdu do predaja už počas najbližšej soboty (31. augusta).

„Zbrane stíchli. Hviezdy sú v rovnováhe. Veľké čakanie sa skončilo. Príďte sa pozrieť. Nebude sa to vysielať v televízii,“ uviedla kapela s tým, že sa vydá na svetové turné. Zatiaľ sú známe termíny koncertov vo Veľkej Británii, no neskôr by mali pribudnúť aj ďalšie.

Kapela sa preslávila v 90. rokoch. Hlavnými zakladateľmi boli bratia Noel a Liam Gallagherovci. Ako hviezda skupiny stúpala, spory medzi bratmi sa prehlbovali.

Všetko vyústilo v roku 2009, kedy sa kapela rozpadla. Pred parížskym koncertom nastala v zákulisí prudká hádka a skupina vystúpenie zrušila. Následne Noel oznámil, že opúšťa Oasis, pretože už vraj ďalej nemohol spolupracovať s mladším súrodencom.

„Zvesti o možnom comebacku sa začali objavovať v posledných dňoch, kedy Liam Gallagher venoval počas vystúpenia svojmu bratovi pieseň kapely Oasis Half The World Away,“ píše CNN Prima News.

