Zdroj: TASR Skvelý nápad ako pomôcť "malým" predajcom: Susedia nakupujú darčeky od susedov Krátky nenápadný status na sociálnej sieti vzbudil vlnu spolupatričnosti. 4. december 2021 KAW Magazín

4. december 2021 KAW Magazín Skvelý nápad ako pomôcť "malým" predajcom: Susedia nakupujú darčeky od susedov Krátky nenápadný status na sociálnej sieti vzbudil vlnu spolupatričnosti.

Zdroj: TASR

Lockdown nepotravinového maloobchodu a služieb prišiel v čase, keď mohli obchodníci aspoň čiastočne dobehnúť straty z predchádzajúcich vĺn. Mesiac pred Vianocami robí maloobchod aj štvrtinu všetkých ročných tržieb a výpadok pre predajcov bude katastrofálny, zvlášť pri prípadom predĺžení opatrení, ako to naznačujú vládni predstavitelia.

Menší živnostníci a podnikatelia už teraz vedia, že sotva „dožijú“ do Vianoc.

V obci pri Bratislave v tejto smutnej situácii pani Lucia svojím statusom na facebooku rozbehla skvelú vec. Susedia si predsa majú pomáhať.

Pomoc miestnym

Status bez veľkých výkričníkov, smajlíkov a obrázkov – a predsa sa ho „chytilo“ množstvo ľudí. Pani Luciu napadlo, že v obci Rovinka pri Bratislave, kde žije aj ona, je iste veľa podnikateľov, živnostníkov a malých predajcov, ktorí musia mať aktuálne zatvorené obchodíky.

„Určite tu máme takých, ktorí môžu ponúknuť svoje výrobky vhodné napríklad aj ako darček pod stromček. Verím, že je to pre nich teraz ťažké,“ začala Lucia a hneď aj vyzvala susedov, aby sa pridali k peknej myšlienke.

„My, ako susedské spoločenstvo, by sme ich mohli aspoň trocha podržať a kúpiť produkty od nich. Zahraničným reťazcom a nákupným centrám to neuškodí, ale miestnym to možno pomôže,“ pokračuje Lucia.

Rovinčanka potom vyzvala miestnych podnikateľov, aby sa pod jej postom na sociálnej sieti odprezentovali. „Určite tu máme miestnych lokálnych podnikateľov, ktorí by chceli ponúknuť svoje výrobky/služby, aby svoju ponuku pridali pod tento post,“ dodala na záver.

Radosť pre všetkých

Pod Luciiným príspevkom sa okamžite začali kopiť príspevky s konkrétnou ponukou od predajcov a tiež stovky lajkov od ľudí, ktorí reagovali na ich ponuku.

Všetci chválili nápad svojej susedky.

„Krajší príspevok som v tejto skupine ešte nevidela,“ napísala Valika a pridala sa k nej aj Aurelka „Fakt krásny príspevok, rada podporím,“ píše.

Pani Jarmila tiež Lucii poďakovala: „Vďaka pani Lucia, vyriešila som už vďaka vám darček cez predajňu kabeliek, opasok pre muža. Ich reakcia bola promptná.“

Nenápadný status tak rozbehol skvelú vec – susedskú pomoc v ťažkých časoch, z ktorej majú úžitok všetky strany. Zostáva veriť, že sa nápadom z Rovinky pri Bratislave inšpirujú aj ďalšie obce a mestá na Slovensku.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk/banskastiavnica.sk