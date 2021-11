Zdroj: pixabay.com , Jaroslav Flegr / CC0 1.0 Prídu MRAZIVÉ Vianoce: Politici vyhlásia LOCKDOWN až po kolapse zdravotníctva, tvrdí Flegr Kedy by sme sa mali nechať preočkovať a dokáže nám pomôcť koktail protilátok? Nielen na tieto aktuálne otázky nám odpovedá uznávaný český profesor Jaroslav Flegr. 20. november 2021 Monika Hanigovská Magazín

20. november 2021 Monika Hanigovská Magazín Prídu MRAZIVÉ Vianoce: Politici vyhlásia LOCKDOWN až po kolapse zdravotníctva, tvrdí Flegr Kedy by sme sa mali nechať preočkovať a dokáže nám pomôcť koktail protilátok? Nielen na tieto aktuálne otázky nám odpovedá uznávaný český profesor Jaroslav Flegr.

Koronavírus nás opäť tlačí do kúta. Situácia je na Slovensku vypätejšia, počty nakazených rýchlo stúpajú. Nemocnice ohlasujú posledné lôžka pre pacientov, operácie sa odkladajú a hovorí sa už aj o kolapse zdravotníctva.

Lepšie to nevyzerá ani u našich českých susedov. Redakcia Dnes24 sa opäť obrátila na uznávaného českého evolučného biológa a vysokoškolského pedagóga, ktorý pôsobí na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a v Národnom ústave duševného zdravia. Jaroslav Flegr odpovedal na najaktuálnejšie otázky ohľadom korony. Predpovedá mrazivé Vianoce, nie však pričinením počasia.

V rozhovore sa dozviete:

prečo stúpajú počty očkovaných v nemocniciach a ako tento trend odvrátiť,

kedy by sme sa mali nechať preočkovať 3. dávkou vakcíny,

že rozbehnutú vlnu môže zastaviť len nepopulárne opatrenie,

či nás môže zachrániť koktail protilátok proti ochoreniu COVID-19,

čo môžu Slovensko a Česko očakávať počas najkrajších sviatkov v roku.

Štatistiky ukazujú, že v Česku vám začali stúpať počty hospitalizovaných pacientov. No tí sú očkovaní proti COVID-19. Ak sa pozrieme na dostupné údaje, zamerané na hospitalizáciu podľa stupňa očkovania, napríklad zo dňa 10. 11. 2021, vidíme na grafe 230 neočkovaných pacientov, 202 očkovaných druhou dávkou, 16 prvou dávkou, a tiež dva prípady posilňujúcou dávkou. Čím si to vysvetľujete?

Je to dané tým, že medzi rizikovými pacientmi je v Českej republike už preočkovanosť cez 80 %. Ak by vakcíny nefungovali, muselo by byť i medzi hospitalizovanými cez 80 % očkovaných, a tak to zďaleka nie je.

Od ukončeného očkovania rizikových osôb navyše najčastejšie uplynulo 9 mesiacov. U seniorov klesne ochrana už po 5 mesiacoch na polovicu. Tretia dávka zdvihne ochranu opäť na viac ako 95 %, zatiaľ sa nám však podarilo poskytnúť tretiu dávku len malému počtu ľudí.

Bude podľa vás tento trend pokračovať?

Dúfam, že proces doočkovania tretou dávkou bude prebiehať rýchlejšie, než proces ubúdania imunity u očkovaných s dobou od druhej dávky. Vďaka tomu sa bude podiel očkovaných v nemocniciach znižovať.

Čo by ste navrhli?

Mali by sme zaviesť povinné očkovanie a preočkovať všetkých, ktorým k tomu nebudú brániť zdravotné dôvody – teda v podstate všetkých, ktorí nemajú diagnostikované vážne poruchy imunity. Vďaka tomu nebudú v populácii, a teda ani v nemocniciach, žiadni neočkovaní. Predovšetkým sa však tým drasticky zníži počet pacientov v nemocniciach.

Bolo by dobré, ak by sa tí, ktorí sa očkovali pred 8 až 9 mesiacmi, nechali znovu preočkovať 3. a 4. dávkou? A aké Vianoce môžeme očakávať? Článok pokračuje na druhej strane.

Zdroj: Dnes24.sk