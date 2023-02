5 Galéria Zdroj: TASR/AP Slafkovský to PREPÍSKOL na sociálnej sieti: Jeden SMAJLÍK mu narobil problémy, FOTO Talentovaný slovenský hokejista Juraj Slafkovský zistil, čo sú to nástrahy sociálnych sietí na vlastnej koži. 10. február 2023 han Šport Hokej

10. február 2023 han Šport Hokej Slafkovský to PREPÍSKOL na sociálnej sieti: Jeden SMAJLÍK mu narobil problémy, FOTO Talentovaný slovenský hokejista Juraj Slafkovský zistil, čo sú to nástrahy sociálnych sietí na vlastnej koži.

Sila sociálnych sietí je v súčasnosti intenzívna a má dopad aj na slávnych ľudí. Presvedčil sa o tom 18-ročný hokejista po tom, čo na jednej z nich zverejnil svoju nespokojnosť.

Radšej to vymazal

O čo išlo? Slafkovský, ktorý sa momentálne zotavuje zo zranenia, využil krátku prestávku v NHL na dovolenku v Mexiku. Tam odišiel so spoluhráčom z Montrealu Canadiens Arberom Xhekajom. Pred letom do Montrealu však letecká spoločnosť Air Canada oznámila meškanie, čo slovenský hokejista zrejme ťažšie znášal a na Instagram zavesil do príbehu fotku z odletovej haly.

Na tom by nebolo nič hrozné, keby nedal emotikon v tvare exkrementu hneď za tým, ako označil spomínanú spoločnosť. Po pár minútach to však vymazal.

Dôvod? Práve Air Canada je totiž jedným z partnerov montrealského klubu, kde Juraj pôsobí.

Čo presne zavesil na sociálnu sieť, nájdete v GALÉRII!

5 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk