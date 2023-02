Zdroj: TASR/Henrich Mišovič Čaká nás ZMENA počasia: Ukrutné mrazy ustúpia, pripravte sa na ďalšie SNEŽENIE! Na celom území Slovenska v posledných dňoch poriadne mrzne, čo sa však postupne začne meniť. Na aké počasie sa máme pripraviť? 10. február 2023 han Zo Slovenska

Kde bolo najchladnejšie?

Najnižšiu teplotu, pod mínus 20 stupňov Celzia, nemerali v piatok ráno v Červenom Kláštore, Podolínci a Polomke. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Najchladnejšie bolo v Červenom Kláštore, kde klesla teplota na mínus 21,4 stupňa Celzia. V Podolínci bolo mínus 20,9 stupňa Celzia, v Polomke mínus 20,6 stupňa Celzia.

„V ďalších dňoch sa poveternostná situácia zmení – od severozápadu k nám začne prúdiť teplejší vlhký vzduch a nočné mrazy tak výrazne poľavia,“ konštatuje SHMÚ.

Zlom v počasí

Pred týždňom zasiahlo niektoré časti Slovenska výdatné sneženie, ktoré napríklad na Orave alebo Liptove spôsobilo kalamitu. Potom prišlo mrazivé počasie, ktoré sa hlavne v noci prejavili aj na mínusových teplotách. To sa však má zmeniť.

„V noci na sobotu budú už teploty oveľa miernejšie. Teploty poklesnú na –2 až –8 °C, no v dolinách a v kotlinách môžu teploty poklesnúť ešte aj pod –10 °C. V sobotu počas dňa však nad naše územie dorazí frontálny systém, ktorý ukončí vlnu mrazivého počasia a prinesie zrážky,“ uvádza imeteo.sk.

Ako vysvetľujú odborníci na spomínanej stránke, chladný vzduch k nám pumpovala tlaková výš, ktorá sa teraz odsunie a umožní presadeniu sa tlakovej níže nad Pobaltím, okolo ktorej k nám v sobotu počas dňa začne postupovať frontálny systém.

„Ten prinesie takmer na celé Slovensko zrážky. Malo by sa jednať prevažne o sneženie, avšak na západnom Slovensku pôjde o zrážky kvapalné. Postupne sa aj v najnižších polohách stredného a východného Slovenska môže do snehu miešať aj dážď,“ píšu na imeteo.sk.

Bude kalamita?

„Zrážky by mali doraziť v sobotu okolo poludnia, no netreba očakávať žiadnu snehovú kalamitu. Sneh by mal napadnúť najmä v Žilinskom a v Prešovskom kraji, kde napadne prevažne do 5 cm nového snehu. Viac snehu by mohlo napadnúť v okolí hôr a to do 10 cm čerstvého snehu,“ poznamenali.

Od nedele by mali zrážky ustať a na Slovensku by sa malo počasie ustáliť.

„Na rozdiel od uplynulých dní by však táto tlaková výš nemala priniesť tuhé mrazy a očakáva sa skôr miernejšie počasie. Počas dňa by zároveň mohli teploty stúpať vysoko nad bod mrazu,“ uzavreli na imeteo.sk.

