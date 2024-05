20. máj 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Slamkami sa to neskončilo! EÚ pokračuje v boji proti plastom: ZAKÁZAŤ chce aj TOTO Boj Európskej únie proti plastom pokračuje. Na čo sa najnovšie zamerala?

Európska únia najnovšie plánuje zakázať malé jednorazové balenia majonéz, kečupov, šampónov alebo telových mliek. Informoval o tom portál CNN Prima News s tým, že vymenovanými obalmi to nekončí. Zmiznúť by mali aj plastové malé balenia smotany do kávy, cukru alebo omáčok.

Ak zmenu schvália noví europoslanci, o tieto obaly by sme mali prísť na začiatku roku 2030.

Na jedného Európana totiž pripadá až 190 kilogramov plastového odpadu ročne. Po plastových príboroch, slamkách a „igelitkách“ by mali postupne vymiznúť aj vyššie spomenuté predmety.

„Časť obalov sa zmení v tom zmysle, že by mali v sebe obsahovať recyklát a niektoré typy obalov by sa mali pozvoľna sťahovať z trhu,“ prezradil pre server generálny riaditeľ spoločnosti EKO-KOM Zbyněk Kozel.

Podnikatelia sa obávajú problémov

Odborníci však upozorňujú, že nariadenie môže priniesť aj problémy a to hlavne podnikateľom. Komplikácie môžu nastať napríklad v hoteloch, kde sa používajú jednorazové balenia šampónov a mydiel.

"Podnikateľ si nebude vedieť dávkovať to množstvo, nebude vedieť s tým pracovať. Budú veľké straty a to bude musieť zohľadniť ten podnikateľ vo svojich nákladoch,“ nechal sa počuť gastronóm Luboš Kastner.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk