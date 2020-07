10. júl 2020 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska Slavín obkľúčili stavbári: Dominantu Bratislavy čaká prerábka za 2 milióny! FOTO a VIDEO

Rekonštrukcia, aká tu ešte nebola! Vojnový pamätník Slavín už pár dní obklopuje lešenie, ktorá signalizuje, že sa bude niečo diať. Čo to bude a za koľko?

Iste ste si mnohí všimli, že jedna z hlavných dominánt hlavného mesta je zahalená do železných týč a dosiek. Presne tak, ak ste si mysleli, že sa po dlhých rokoch začne s rekonštrukciou Slavína, mali ste pravdu.

Rekonštrukcia za poriadny balík

Jedná sa o rozsiahlu rekonštrukciu, ktorá zhltne takmer dva milióny eur a pribiehať bude až do roku 2022. Prvú časť odštartovali len nedávno a týkať sa bude pylónu. Na jeho vrchu je totiž socha vojaka, ktorá je už v zlom stave. Naposledy bol Slavín „v rukách“ stavbárov pred viac ako štyridsiatimi rokmi! „Oprava prichádza naozaj v hodine dvanástej. Poškodení na celom pylóne a hlavne na soche vojaka je príliš. V minulosti sa rekonštruovalo neodborne, no to bolo ešte v 70. rokoch minulého storočia,“ vyhlásil Boris Šramko, inak riaditeľ mestskej organizácie Marianum, ktorá je správcom pamätníka.

Prípravy trvali sedem rokov

Už suma naznačuje, že sa bude jednať o veľkú rekonštrukciu. Aj preto boli prizvaní odborníci. „Všetko budú mať pol palcom reštaurátori na bronz, kameň či špecialisti na mozaiku. Neustále budú k dispozícii statici,“ dodal Šramko a pokračoval: „Po rekonštrukcii by sme chceli otvoriť pre verejnosť na pár hodín denne obradnú miestnosť, ktorá je pod pylónom a suterén by mohol byť využitý na múzeum.“

Kto to financuje?

Predstavitelia hlavného mesta majú v pláne, aby sa pamätník obnovil kompletne celý. Ak bude potreba, vymenia aj žulový obklad. „Máme záujem, aby bol Slavín viditeľnou dominantou mesta, čo znamená, že sa zameriame aj na obnovu osvetlenia,“ prezradil primátor Bratislavy Matúš Vallo, ktorý nevynechal ani to, že sa postarajú o okolitú zeleň.

„Ďalšie etapy budú pokračovať až do roku 2022. Na celú rekonštrukciu sú vyčlenené takmer dva milióny eur, z čoho 80 percent vložilo do ministerstvo vnútra,“ doplnil Vallo. Zvyšných 20 percent má hradiť hlavné mesto.

Kedy sa dostanete k pylónu?

Aktuálne je pylón ohradený a nedá sa k nemu dostať. Dôvodom je lešenie a bezpečnosť návštevníkov. „Reštaurátorské práce v tejto časti budú prebiehať asi také nasledujúce tri mesiace,“ myslí si Vallo. Na Slavíne je pochovaných približne 7-tisíc vojakov Červenej armády, preto aj suma z rezortu ministerstva vnútra smerovala na túto pamiatku. „Ide o doteraz najvyššiu čiastku v tomto roku a vyčlenená bola hlavne pri príležitosti 75. výročia víťazstva nad fašizmom,“ uzavrel štátny tajomník ministerstva vnútra Ján Lazar.

