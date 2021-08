Zdroj: Facebook.com/Róbert Nagy(Bobo) Slová trénera 18-ročného cyklistu k jeho smrti na tréningu: K tragédii nemuselo prísť! Všetci zostali v šoku, keď sa včera (19.8.) dopočuli o smrti cyklistu Róberta Nagya. Len 18-ročný slovenský juniorský reprezentant tragicky zahynul pri tréningu. Jeho tréner hovorí, že sa to nemuselo stať. 20. august 2021 han Šport

20. august 2021 han Šport Slová trénera 18-ročného cyklistu k jeho smrti na tréningu: K tragédii nemuselo prísť! Všetci zostali v šoku, keď sa včera (19.8.) dopočuli o smrti cyklistu Róberta Nagya. Len 18-ročný slovenský juniorský reprezentant tragicky zahynul pri tréningu. Jeho tréner hovorí, že sa to nemuselo stať.

Ako sme vás informovali v tomto ČLÁNKU, mladému cyklistovi sa stala osudnou cesta pri Trenčianskom Jastrabí a stret s kamiónom.

Čo sa stalo?

Okamžite po tragédii sa začali šíriť rôzne príčiny smrti juniorského reprezentanta, no až slová trénera cyklistického oddielu Slávia Trenčín Romana Broniša priniesli do prípadu viac podrobností. „Je to tragédia. Chlapci boli na tréningu, po jednom išli za sebou na úseku Radar dolu kopcom smerom na Jastrabie. Asi v 70-kilometrovej rýchlosti popri nich preletel kamión. Tlaková vlna odhodila Roba na nejaký kameň, následne trafil zábradlie, ktoré tam inštalovali pred dvomi týždňami. Vyzerá to tak, že mu to odtrhlo srdce a pľúca,“ povedal pre Nový Čas Roman Broniš.

Zdrvený tréner sa zamyslel aj nad tým, že ku tragédii nemuselo vôbec prísť: „Ukázalo sa, že ak by bolo uzákonené, že autá môžu predbiehať cyklistov na vzdialenosť 1,5 metra, nebolo by sa to stalo…“

Išli podľa predpisov

Už včera po tragédii sa pre portál zoznam.sk vyjadril jeden z funkcionárov Slávia Trenčín Cycling Academy. „Chalani nič neporušili, išli dole kopcom za sebou. Možno ak by išli dvaja-traja vedľa seba, ako nadávajú šoféri, tak by sa to nestalo, lebo každý šofér by pribrzdil. To, že išli za sebou a po jednom, trafil ten kameň, kamión išiel veľkou rýchlosťou a hodilo ho na zábradlie, spôsobilo tú tragédiu.“

Odkaz brata

Na sociálnej sieti, presnejšie z profilu Róberta Nagya sa ohlásil jeho brat. „Ahojte. Moje meno je Simon, som Robkov starší brat. Včera sa stala tragická nehoda, môj mladší brat Bobo už nie je medzi nami. Ďakujeme všetkým za prejavenú sústrasť v mene celej rodiny. Robko (Bobo) by si prial aby ste na neho spomínali všetci s úsmevom na tvári a nie so slzami v očiach! Ďakujeme. Rodina Nagyová,“ uviedol Simon

