19. august 2021 han Zo Slovenska Polícia upozorňuje na facebookový profil: Kto zdieľa HOAXY o pacientovi Tiborovi? Vo virtuálnom svete je dôležité dávať pozor na to, čo je pravda, a čo lož. Polícia prišla s ďalším prípadom, kedy sa po Facebooku šíri hoax.

Facebookový účet pod názvom „Iza Bela“ dlhodobo zverejňuje príspevky manipulatívneho, až nepravdivého charakteru. Tvrdí polícia na jednom zo svojich profilov s názvom" Hoaxy a podvody – Polícia SR":https://www.facebook.com/…481834846350.

O koho ide?

Profil s menom Iza Bela detailnejšie rozoberajú muži zákona: „Nejde o jednorazovú záležitosť, ako si ukážeme na konkrétnom príklade, ale o pravidelnú, systematickú činnosť. Toto konto svojim charakterom pripomína cielenú aktivitu organizovanej skupiny snažiacu sa o výraznú manipuláciu verejnej mienky. Vystupovanie pod akousi konkrétnou tvárou, teda osobou môže byť len zástierkou na ľudskejšie zblíženie s osloveným publikom.“

Pacient Tibor

Na Facebooku Univerzitnej nemocnice Bratislava sa nedávno objavilo video, na ktorom bol pacient Tibor s koronavírusom pripútaný k posteli. O niekoľko dní neskôr vzniklo súkromné video, na ktorom rovnaká osoba bola vonku na ulici usmiata a vítala sa s kamarátmi. „Spojenie týchto dvoch momentov deliacich od seba len niečo vyše týždňa je podľa konta "Iza Bela“ dôkazom, že v prípade pacienta môže ísť o herca, pretože „Je samozrejme, že za 8 dní sa Tibor nemohol dostať do stavu, že je vysmiaty ako slniečko, plný energie,“ píše polícia na margo šírenia hoaxu.

Muži zákona sa skontaktovali s nemocnicou a zistili niekoľko informácii:

pacient bol v nemocnici hospitalizovaný potom, čo sa u neho ochorenie rozšírilo do takej podoby, že mal ťažkosti s dýchaním

v nemocnici strávil týždeň

video s jeho súhlasom bolo nakrútené a zverejnené 9. augusta, tri dni po nástupe do nemocnice

o ďalšie štyri dni, teda po týždni od nástupu do nemocnice sa jeho stav výrazne zlepšil a bol prepustený do domácej liečby

za výrazné zlepšenie jeho stavu môže jeho mladý vek a včasné nasadenie liečby, preto nie je nič nezvyčajné, že po ôsmich dňoch od nakrútenia videa sa už vonku na ulici usmieval

Stanovisko nemocnice

„Je nám nesmierne ľúto všetkých klamstiev a nezmyslov, ktoré okolo videa s pacientom, ktorý bol v našej nemocnici hospitalizovaný s ochorením COVID –19 začali šíriť rôzni konšpirátori a popierači pandémie. Spomínaný pacient Tibor súhlasil s natočením videa, pretože chcel hovoriť o svojej skúsenosti s týmto ochorením a tiež chcel poukázať na to, že bolo chybou neočkovať sa, a ak by bolo možné vrátiť čas nad očkovaním by už neváhal ani sekundu,“ informujú policajti o stanovisku nemocnice.

„Pacient bol na Klinike infektológie a geografickej medicíny, hospitalizovaný od 6.8. do 13.8.2021. Video bolo so súhlasom pacienta natočené a publikované 9.8.2021. Prvé symptómy ochorenia COVID-19 sa u neho objavili už 28.7.2021. Do nemocnice prichádzal s tým, že sám už nedokázal dýchať a hrozilo mu udusenie,“ uvádza nemocnica.

Rada lekárov

„Po nasadení kyslíkovej terapie v kombinácii s liečbou sa pacientovi stav začal zlepšovať. Na siedmy deň bol pacient prepustený v stabilizovanom stave, bez potreby kyslíka a zvládol aj ľahkú námahu. Obzvlášť u mladších pacientov (Tibor má 29 rokov), ktorí včas dostanú adekvátnu liečbu v nemocnici, sa stav môže rýchlejšie zlepšiť. To, že sa Tibor včera objavil vonku a dokonca sa usmieval, nie je nič nezvyčajné. Tibor si prešiel náročným obdobím a s pomocou našich lekárov a sestričiek toto ochorenie zvládol. Ako však sám hovorí, mohol byť aj bez tejto skúsenosti, ak by sa dal zaočkovať,“ končí stanovisko nemocnice.

