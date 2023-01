Zdroj: www.pexels.com Slováci, BONZUJTE! OĽANO navrhuje štedrú ODMENU pre oznamovateľov korupcie Oznamovatelia korupcie by mohli mať nárok na odmenu vo výške 50 percent zo sumy majetku navrátenej štátu. 30. január 2023 Správy Zo Slovenska

Rozšíriť by sa zároveň mohol okruh osôb, ktoré môžu byť nahlasovateľmi korupcie. Išlo by aj o uchádzačov o zamestnanie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Do Národnej rady (NR) SR ho podali poslanci za OĽANO.

Poslanci chcú upraviť okrem terajšej paušálnej a nenárokovateľnej odmeny oznamovateľa korupcie aj podielovú odmenu, ktorá je nárokovateľná.

Išlo by o odmenu vo výške 50 percent zo sumy vymoženej pre štát. Nestačila by podľa nich len uchránená suma pre štát.

Štedrý príspevok

Ochranu pred postihom a prenasledovaním za oznámenie korupcie chcú poslanci zvýšiť príspevkom v podobe šesťnásobku priemernej mesačnej mzdy.

Zamestnancovi by ju musel ako odstupné zaplatiť zamestnávateľ, ak podá výpoveď z dôvodu, že ho zamestnávateľ preukázateľne viktimizuje.

Oznamovatelia korupcie by mohli byť aj tí, ktorí sa o korupcii dozvedia v rámci svojej činnosti, napríklad pri poskytovaní bezpečnostných a detektívnych služieb.

Urobiť by tak mohli aj osoby, ktoré podajú podnet podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a taký podnet bude postúpený orgánu príslušnému na prijímanie oznámení o korupcii.

Rozšírenie definície

Definícia oznamovateľa by sa mohla rozšíriť aj o osobu, ktorá sa o protispoločenskej činnosti dozvie počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu, pričom tento vzťah sa už skončil.

Takisto môže ísť o osobu, ktorej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah sa dosiaľ nezačal.

Poslanci chcú tiež zaviesť oceňovanie oznamovateľov formou ceny Juraja Langsfelda. Udeľoval by ju predseda vlády SR. Nová legislatíva by v prípade schválenia mohla byť účinná od 1. mája.

