ŠTEDRÝ daňový bonus na dieťa? Mnohí rodičia nedostanú 140 eur, upozornil Mihál + VÝPOČET Vzniká vám nárok na daňový bonus na dieťa a chcete si ho uplatniť? Je tu pomôcka finančnej správy. Zároveň však aj upozornenie, že mnohým rodičom príde menej, ako čakajú. 26. január 2023

Od januára 2023 si môže zamestnanec znížiť daň mesačne až o 140 eur, ak má jedno dieťa mladšie ako 18 rokov. Na staršie dieťa bude bonus 50 eur. O výške bonusu, s ktorým prišiel Igor Matovič, rozhoduje aj výška zárobku alebo príjmov z podnikania. Po novom sa bude môcť zohľadniť pri bonuse príjem oboch rodičov.

Oproti minulému roku to pre rodičov predstavuje výrazné navýšenie. Daňová úľava doteraz dosahovala 70 eur na dieťa do 15 rokov a 40 eur na dieťa nad 15 rokov.

Kto uvidí viac a koľko?

Po novom by spolu s prídavkami na dieťa – zvýšenými z 30 na 60 eur – mal rodič dostávať spolu až 200 eur na dieťa do 18 rokov. Nie je to však také jednoduché.

Ako podrobne vysvetľuje bývalý podpredseda vlády a minister práce Jozef Mihál, daňový bonus (čiže spomínaných 140 eur) sa v mnohých prípadoch vyplatí v plnej výške až v roku 2024.

„A ak máte dve deti vo veku do 18 rokov a očakávate "doručenie“ daňového bonusu 2 × 140 eur, čiže 280 eur, budete sklamaní. Dostanete 233,82 eur," píše Mihál, ktorý pripomína, že daňový bonus sa vyvíja od hrubej mzdy.

Mihál vysvetľuje, že bonus môže v súčasnosti dosahovať maximálne len isté percento čiastkového základu dane. Výška tohto percenta záleží od počtu detí daného rodiča.

Súčasne je daňový bonus maximálne:

• 20 % čiastkového základu dane pri 1 dieťati

• 27 % čiastkového základu dane pri 2 deťoch

• 34 % čiastkového základu dane pri 3 deťoch

• 41 % čiastkového základu dane pri 4 deťoch

• 48 % čiastkového základu dane pri 5 deťoch

• 55 % čiastkového základu dane pri 6 a viac deťoch

Čiastkový základ dane si môže každý rodič vypočítať zo svojej hrubej mzdy. Z nej je potrebné odpočítať výšku odvodov. Napríklad ak rodič mesačne v hrubom zarobí 1 000 eur, jeho odvody dosiahnu výšku 134 eur. Rozdiel týchto dvoch čiastok, 866 eur, je jeho čiastkový základ dane.

Na priloženej foto si môžete skontrolovať, podľa približnej výšky vašej hrubej mzdy za január a podľa počtu vašich detí, aký daňový bonus dostanete.

Automatický výpočet

Vypĺňanie daňového priznania za rok 2022 elektronickou formou na portáli finančnej správy po novom zjednoduší automatický výpočet daňového bonusu na dieťa. Finančná správa zapracovala legislatívne podmienky vzniku nároku na tento bonus v rámci vecných a logických kontrol pre vyplnenie elektronického dokumentu.

„V katalógu elektronických formulárov k dani z príjmu fyzických osôb typ A aj typu B dostupných na PFS bol zapracovaný automatický výpočet daňového bonusu za obidva polroky roku 2022. Daňovníkovi, ktorý má naň nárok, pri vypĺňaní príslušných riadkov daňového priznania systém automaticky predvyplní sumu daňového bonusu. Tá by mala vychádzať zo správne zadaných vstupných parametrov – jeho príjmu, počtu detí, ich veku a ďalších potrebných údajov,“ priblížila hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.

Pre druhý polrok 2022, za ktorý má daňovník možnosť vybrať si pre neho výhodnejší výpočet daňového bonusu, je v elektronických formulároch zapracovaný algoritmus, ktorý prepočíta obidva spôsoby.

„Daňovníkovi tak predvyplní vyššiu, a teda pre neho výhodnejšiu sumu. Finančná správa upozorňuje klientov, aby vypĺňaniu daňového priznania elektronicky na portáli finančnej správy venovali náležitú pozornosť,“ doplnila Rybanská.

Upozornila, že v praxi môžu vzniknúť rôzne situácie pre výpočet výšky daňového bonusu. V súčasnosti preto finančná správa pripravuje materiál, ktorý bude obsahovať čo najväčší počet konkrétnych prípadov. Všeobecná informácia k nároku na daňový bonus za rok 2022 je zverejnená na jej portáli.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR