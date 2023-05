Zdroj: TASR/Martin Baumann Slováci budú opäť fandiť Švajčiarom: V ich rukách je naša účasť na OLYMPIÁDE! Slovenskí hokejoví fanúšikovia budú musieť, aj po nedávnom sklamaní, opäť držať palce reprezentácii Švajčiarska. Helvéti môžu rozhodnúť, či sa predstavíme na olympijských hrách. 24. máj 2023 Hokej

24. máj 2023 Hokej Slováci budú opäť fandiť Švajčiarom: V ich rukách je naša účasť na OLYMPIÁDE! Slovenskí hokejoví fanúšikovia budú musieť, aj po nedávnom sklamaní, opäť držať palce reprezentácii Švajčiarska. Helvéti môžu rozhodnúť, či sa predstavíme na olympijských hrách.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Počas záverečného zápasu B skupiny Slováci zdolali Nórsko 4:1 a udržali sa tak na niekoľko hodín v hre o postup do štvrťfinále. Potrebovali však na to pomoc Švajčiarov, ktorí museli vo večernom zápase uchmatnúť všetky body domácemu Lotyšsku. To sa však nepodarilo.

Švajčiarsko nastúpilo bez najväčších hviezd a Lotyšsko vyhralo 4:3 po predĺžení. Slováci sa tak so šampionátom lúčia na konečnom deviatom mieste.

Náš osud opäť v moci Švajčiarov

Švajčiarsko, ktoré bolo až do posledného zápasu základnej časti bez straty bodu, nám síce nepomohlo, ďalší osud slovenskej reprezentácie však bude opäť v jeho rukách.

„Aj keď si po včerajšku možno myslíte, že Slovensku už na hokejových MS o nič nejde, opak je pravdou,“ píše portál Sport7.sk. Ten si všimol príspevok športového novinára, ktorý zamotanú situáciu približuje.

„Švajčiarske vlajky ešte neodkladajte. Ak neporazia Nemecko vo štvrťfinále, nemáme istý postup na ZOH, ak áno, sme tam!“ napísal Martin Tóth-Vaňo na sociálnej sieti Twitter.

Kto nás môže predbehnúť?

Priamy postup na olympiádu si zabezpečí 8 TOP tímov svetového rebríčka IIHF. Slovensko si za aktuálne umiestnenie na majstrovstvách pripísalo ďalšie body a je práve na poslednej postupovej priečke (8.). Predbehnúť ho môžu už iba Lotyši alebo Nemci. Lotyši by sa však museli stať majstrami sveta. Nemcom by stačilo poraziť Švajčiarsko a prebojovať sa do semifinále.

O účasti Slovenska na najbližších ZOH sa rozhodne vo štvrtok (25. mája). Zápas Švajčiarsko – Nemecko je na programe o 15.20. Švédi zabojujú o postup proti Lotyšsku o 19.20 hodine.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Švajčiarske vlajky ešte neodkladajte. Ak neporazia Nemecko vo štvrťfinále nemáme istý postup na ZOH, ak áno, sme tam! :) — Martin Toth-Vaňo (@Totik96) May 23, 2023

Zdroj: Sport7.sk/Dnes24.sk