Slováci čakajú na staniciach STOVKY minút: Takmer 8-hodinové zdržanie má vlak smer Košice!

Sneh, vietor a silná námraza komplikujú v nedeľu dopravu nielen na slovenských cestách, ale najmä na železniciach. Niektoré vlaky vôbec nejazdia, iné majú veľké meškania.

Aktualizované 15:55 Expresy z Košíc majú naďalej extrémne meškania. Napríklad 604 Tatran, ktorý mal podľa grafikonu už pred hodinou doraziť do Bratislavy, je momentálne v okolí Kraľovian. Prvé ranné IC meškalo dokonca viac než štyri hodiny. Podľa železníc sú meškanie spôsobené počasím.

„Situácia v Košiciach je stále napätá – vlaky jazdia s obmedzeniami. Ak je vaša cesta vlakom na východe SR nevyhnutná, ospravedlňte prosíme vzniknuté meškania a nepríjemnosti. Spolu so ŽSR robíme všetko pre obnovenie dopravy,“ napísala železničná spoločnosť ZSSK.

Uviazli na staniciach

Študenti i pracujúci, ktorí sa potrebujú presunúť do iných miest, tak musia počítať s dlhými meškaniami.

Ľudia uviazli na železničných staniciach po celom Slovensku, čakajú na svoje spojenia.

Prémiový expres IC 44, ktorý mal byť historicky najrýchlejším vlakom medzi Košicami a Bratislavou, mešká z košickej stanice 198 minút. Výrazné meškania, ktoré hlásia najmä na východnom Slovensku, sú podľa dopravcu spôsobené počasím, nie novým grafikonom, ktorý platí od polnoci.

„Na viacerých tratiach je silná námraza, na trolejovom vedení v stanici Košice nefungujú výhybky. Zamestnanci správcu infraštruktúry (ŽSR) intenzívne pracujú na odstránení následkov a obnovení dopravy,“ uviedla ZSSK.

Aktuálne správy o meškaniach môžete sledovať na twitterovom účte ZSSK mimoriadne.

​Najväčšie zdržanie má vlak EC 1252, ktorý smeruje do Čadce. Informuje o tom stránka meskanievlakov­.info.sk. Spoj mešká viac ako 11 hodín. Takmer 8-hodinové zdržanie má vlak Os 7803 smer Košice.

Aktuálne má meškanie viac ako 30 minút 29 vlakov, 34 vlakov mešká do pol hodiny. Informácie o aktuálnej situácii na vlakových staniciach môžete sledovať aj TU.

Nový grafikon

Nový grafikon vlakovej dopravy 2022/2023 v nedeľu vstupuje do platnosti. Z Bratislavy do Košíc, Šale, Prievidze a zo Zvolena do Košíc by sa mali cestujúci dostať budúci rok podstatne rýchlejšie. Informácie o novom cestovnom poriadku priblížil hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.

Na trati Bratislava – Košice budú premávať štyri páry vlakov InterCity (IC), pričom IC 44 bude historicky najrýchlejšie, trasu Košice – Bratislava zvládne za 4 hodiny a 31 minút.

Medzi hlavným mestom a Košicami budú aj naďalej premávať vlaky 6×x, pri ktorých dôjde k zmene kategórie z R (rýchlik) na Ex (expres).

Najväčšia zmena je posun taktu týchto vlakov o zhruba 60 minút a zrušenie zastavovaní v staniciach Leopoldov, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom a Trenčianska Teplá. Skrátenie jazdnej doby Košice – Bratislava bude o 24 minút a Žilina – Bratislava o 20 minút.

