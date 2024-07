19. júl 2024 Zo Slovenska Slováci chcú ZACHRÁNIŤ Pohodu: Vyzbierali už viac ako 120-TISÍC eur! Po predčasnom konci festivalu Pohoda sa začalo špekulovať, že mohlo ísť o povestný posledný klinec do rakvy. Slováci niečo také odmietajú a začali zbierať peniaze na jeho záchranu.

Tohtoročný festival Pohoda 12. júla zasiahla mimoriadne silná búrka, počas ktorej sa zrútil jeden z veľkých stanov. Zranilo sa viacero ľudí a organizátori sa rozhodli festival predčasne ukončiť.

„Teraz sa sústredíme na riešenie následkov udalosti, ostávame na trenčianskom letisku ešte veľa dní, počas ktorých budeme baliť predčasne ukončenú Pohodu 2024. V najbližšom čase vás budeme informovať o ďalších krokoch, ale aj celkovej budúcnosti nášho festivalu. Teraz vám všetkým posielame veľké ďakujeme,“ napísali krátko po zrušení organizátori.

Pomocná ruka Pohode

Práve budúcnosť festivalu je teraz veľkou otázkou. Časť Slovákov sa s prípadným koncom nechce zmieriť. Vznikla preto verejná zbierka, do ktorej už prispeli tisíce ľudí.

V piatok (19. júla) popoludní už suma od takmer 4-tisíc darcov prekonala hranicu 123-tisíc eur!

Ročník, ktorý mal festivalu pomôcť

„S kultúrou na Slovensku je to vo všeobecnosti zlé. Kultúre nepriala pandémia, ani inflácia, po nej drahé kapely ešte zdraželi, ceny stúpajú aj pri dodávateľských službách. Finančné ťažkosti, i keď nie tragické, sa nevyhli ani Pohode. Tento ročník festivalu mal byť ten, ktorým by sa Pohoda dostala sama viac do pohody. Nestalo sa tak, podujatie zrušila búrková smršť. Organizátori pristúpili k jednému z najnáročnejších rozhodnutí – nepokračovať, ale kvôli najvyššej bezpečnosti všetkých zúčastnených festival predčasne ukončiť,“ informovali iniciátori zbierky.

Rokmi zvýšili bezpečnosť

Nejde o prvý prípad, kedy Pohodu zastihlo ničivé počasie. V roku 2009 sa zranili desiatky ľudí a dvaja napokon zraneniam podľahli. Organizátori od toho momentu prešli kus cesty, aby zvýšili bezpečnosť účastníkov. Vymenili dodávateľa stanov, ktorý ich poskytuje aj na legendárne podujatia Glastonbury či Roskilde. Priamo na mieste má aj meteorológov, ktorí v prípade potreby upozorňujú návštevníkov.

„Pohoda v našom časopriestore vytvára bezpečné, prijímajúce a pokojné prostredie. Vytvára každoročne na tri dni priestor pre slobodné umenie, lásku, a vzájomnosť, ktorú každý jeden z nás na letisku každoročne zažívame a v dnešnej dobe neistôt tak potrebujeme. Vráťme jej, čo nám dáva, aby mohla pokračovať,“ dodali iniciátori zbierky.

