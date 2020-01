1. január 2020 Ctibor Brezák Šport Hokej Slováci majstrami sveta? O postupe na šampionát v rybničnom hokeji sa rozhodne cez víkend, VIDEO

Poznáte tento šport? Určite si ho zamilujete. Nemá totiž ani rozhodcu a ani mantinely. O titul majstra bojuje osem tímov zo Slovenska.

Rybníkový hokej sa hrá na menšej ploche ako tradičný hokej a nemusí to byť práve zamrznutý rybník. Tiež je pravidlami menej zošroubovaný ako tradičná podoba ľadového hokeja. O titul majstra sveta sa hráva od roku 2002.

Slovenské a České finále sa uskutoční už tento víkend v Bratislavskej mestskej časti Lamač.

„Turnaj v Lamači bude kvalifikáciou na svetový šampionát, ktorý bude v polovici februára v Kanade,“ informovala bratislavská mestská časť, ktorá je partner podujatia. Turnaj sa hrá na tunajšom zimnom štadióne ICE Aréna Lamač.

Český úspech

Pred dvoma rokmi dominanciu Kanady a USA na majstrovstvách sveta prerušili Česi. Tento rok by to isté mohli dokázať aj slovenskí hráči. Ak turnaj vyhrajú.

Na Česko-Sloveskom turnaji sa predstaví osem tímov zo Slovenska, zvyšok z Čiech a Moravy. Z 25 tímov rozdelených do piatich skupín do play off postupuje 16 najlepších.

Prvé zápasy sa hrajú už v piatok po slávnostnom otvorení od 15:00, pokračuje sa v sobotu a finále bude v nedeľu poobede.

Menej silový

Okrem menšieho ihriska je menšia aj bránka. Navyše je len 30 centimetrov vysoká, čo je len o kúsok viac ako má puk. Tímy tak nemajú ani brankára so špeciálnym výstrojom, ako je to v súčasnom ľadovom hokeji.

Hráči sa preto zameriavajú na korčuľovanie a dobré ovládanie puku, ako na streľbu a silovú hru telom.

Bez rozhodcu

Menšiu plochu ihriska neohraničujú mantinely ani plexisklo. Namiesto nich slúži len nízka bariéra zo snehu.

Hráči sa nevylučujú, takže chýba aj klasický rozhodca, ktorého nahradil pozorovateľ. Zapisuje skóre a rozhoduje o porušení pravidiel.

Ako trest sa za bežné fauly pripisuje gól v prospech súpera.