3. september 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Slováci, POZOR! Ak nezarobíte aspoň TÚTO sumu, hrozí vám NIŽŠÍ dôchodok Vedeli ste o tom, že existuje suma, ktorú musíte zarobiť, inak vám reálne hrozí, že dostanete menší dôchodok?

Jednou z dôležitých veličín pri výpočte nároku na minimálny dôchodok je tzv. kvalifikované obdobie. V skratke, ide o počet rokov, počas ktorých ste si platili dôchodkové poistenie a váš príjem je zároveň dostatočne vysoký, aby dosiahol minimálnu hranicu stanovenú štátom.

Ako však upozorňuje Pravda, ak váš v príjem v danom roku túto úroveň nedosiahne, daný rok sa vám nemusí zarátať do nároku na minimálny dôchodok.

Zarobiť musíte aspoň túto sumu

Aby sa vám rok 2025 započítal do tohto kvalifikovaného obdobia, váš príjem, z ktorého odvádzate dôchodkové odvody, musí dosiahnuť hodnotu aspoň 24,1 % z priemernej ročnej mzdy na Slovensku za rok 2025.

Keďže sa predpokladá, že priemerná mesačná mzda bude na budúci rok predstavovať sumu približne 1 716 eur, váš ročný príjem musí byť na úrovni aspoň 4 963 eur, teda mesačne približne aspoň 414 eur.

„Ak v roku 2025 nedosiahnete tento minimálny príjem, tak sa vám rok nemusí započítať do kvalifikovaného obdobia. To môže ovplyvniť, či budete mať nárok na minimálny dôchodok, čo je základný príjem, ktorý vám štát garantuje, ak splníte všetky podmienky,“ uvádza Pravda.

Nároky každý rok stúpajú

Rok čo rok sa tieto podmienky menili. Kým v 2022 ste na započítanie tohto roku potrebovali ročný príjem 3 772 eur (mesačne 314 eur) a priemerná mzda bola na úrovni 1 304 eur, o rok neskôr ste potrebovali ročný príjem 4 136 eur (345 eur mesačne) pri priemernej mzde 1 430 eur.

Komu hrozia problémy?

Server pridal aj príklad, kedy môže nastať problém. Ten sa týka napríklad ľudí pracujúcich na čiastočný úväzok. Ak by ste zarábali 400 eur mesačne, dostali by ste sa na 4 800 ročne. To by sa priblížilo potrebnej hranici 4 963 eur, no stále by vám to nestačilo. V takomto prípade by sa vám odpracovaný rok nemusel započítať do kvalifikovaného obdobia pre nárok na minimálny dôchodok.

„Ak sa vám zdá, že váš príjem bude tesne pod požadovaným minimom, môžete zvážiť, či by sa vám oplatilo nájsť si príležitostnú prácu alebo zvýšiť úväzok tak, aby ste dosiahli potrebný ročný príjem. To vám môže v budúcnosti pomôcť pri výpočte dôchodku,“ radí Pravda.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk