Slováci, pozor, prichádza pravá zima: V noci -15, ráno sneženie, severák a poľadovica!

Slovensko sa musí pripraviť na poriadne mrazivú noc. Ranné prebudenie však nebude o nič príjemnejšie.

Na Slovensku možno očakávať ďalšiu mrazivú noc. Je pravdepodobné, že miestami môže teplota dosiahnuť aj mínus 15 stupňov Celzia. Na sociálnej sieti na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústa (SHMÚ).

Na severe a východe krajiny sa podľa meteorológov stihne výraznejšie ochladiť.

„V dolinách sme aj uplynulú noc namerali teplotu pod mínus 15 stupňov Celzia a je pravdepodobné, že táto hodnota bude dosiahnutá aj túto noc,“ uviedol ústav s tým, že na niektorých staniciach totiž bolo v stredu okolo 20.00 h približne mínus 12 stupňov Celzia.

Teplota pomaly ďalej klesá v Poprade, Vernári, Hrabušiciach, Kolbasove, Dobšinskej Ľadovej Jaskyni, Habure a väčšine staníc na hornej Orave.

Zdá sa, že mrazivá noc bude na istý čas poslednou. „Ranné minimálne teploty klesnú na –1 °C až do – 7 °C. V údoliach miestami, najmä na severe a východe, kde bude oblačnosti menej, to môže byť od –8 °C do –14 °C.Takáto chladná noc však bude nateraz poslednou. Od zajtra k nám totiž prenikne teplý vzduch a spolu s tlakovou nížou to zmierni aj mrazy," informuje portál iMeteo.sk.

V okrese Bratislava meteorológovia od 5.00 h očakávajú výskyt sneženia do dvoch centimetrov a vo vyššie položených častiach mesta do päť centimetrov nového snehu. Uvedená výška nového snehu predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravu a pohyb osôb.

Pre Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj platí výstraha pred vetrom na horách od 12.00 h.

