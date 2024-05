7. máj 2024 Rastislav Búgel Technológie Skvelé správy pre Slovákov: Ďalšia banka zaviedla OKAMŽITÉ platby Klienti ďalšej z bánk môžu využívať okamžité platby. Presun peňazí z jednej banky do druhej tak prebehne za niekoľko málo sekúnd.

Až doteraz platilo, že pokiaľ ste peniaze posielali z jednej banky do druhej, trvalo to celý deň. To sa postupne mení. Už viac ako dva roky totiž VÚB, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa a Raiffeisen ponúkajú tzv. okamžité platby. Pred vyše rokom sa pridala aj J&T Banka.

Extrémne rýchle platby

Medzi týmito bankami tak platby takpovediac „lietajú“ a na účte protistrany sú peniaze už do niekoľkých sekúnd od odoslania. Ako vidno, postupne sa pridávajú ďalšie inštitúcie.

Najnovšie okamžité platby spustila Fio banka. Ako v iných prípadoch, aj klienti tejto inštitúcie majú službu bezplatne.

Až do 4-tisíc eur

„Od dnešného dňa môžu klienti Fio banky odosielať a prijímať platby od iných bánk v okamžitom režime. Fio banka sa tak zapája do systému, ktorý klientom urýchli platobný styk v eurách a hlavne im umožní platby realizovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni,“ píše Fio banka.

Jednorazová platba môže byť až do výšky 4-tisíc eur a je možné ju zadať ako okamžitú platbu všetkým bankám, ktoré podporujú prijatie takýchto platieb.

„Záujem o okamžité platby sme vnímali relatívne silno a máme radosť, že túto novinku môžeme klientom Fio banky konečne predstaviť. Sme presvedčení, že okamžité platby poskytnú našim klientom výrazné výhody a zjednodušia ich finančné transakcie. Okamžité platby sú zadarmo a teší nás, že môžeme prispieť k zlepšeniu klientskej skúsenosti,“ uviedol obchodný riaditeľ Fio banky Jan Bláha.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk