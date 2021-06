Zdroj: Dnes24.sk Slováci si nenechali ujsť vesmírne divadlo: Sledovali zatmenie Slnka, VIDEO a FOTO Hlavy ľudí sa otáčali k oblohe. Naskytol sa im totiž nevšedný pohľad na vesmírny úkaz, v ktorom zohrali hlavné úlohy Slnko a Mesiac. 10. jún 2021 Jakub Forgács Zo Slovenska

10. jún 2021 Jakub Forgács Zo Slovenska Slováci si nenechali ujsť vesmírne divadlo: Sledovali zatmenie Slnka, VIDEO a FOTO Hlavy ľudí sa otáčali k oblohe. Naskytol sa im totiž nevšedný pohľad na vesmírny úkaz, v ktorom zohrali hlavné úlohy Slnko a Mesiac.

Zdroj: Dnes24.sk

Na banskobystrickom Námestí Štefana Moysesa vládol vo štvrtok na poludnie čulý ruch. Bystričania, školáci, ale aj náhodní okoloidúci sa pristavili pri zamestnancoch Hvezdárne v Banskej Bystrici, ktorí tu organizovali pozorovanie čiastočného zatmenia Slnka.

Slnko na papieri

Vesmírne divadlo, pri ktorom Mesiac zakryl časť Slnka, sa v meste pod Urpínom začalo na poludnie a maximálna fáza celého úkazu nastala okolo 12.47 hod.

Ľudia, ktorí si čiastočné zatmenie Slnka nenechali ujsť, sledovali tento jav cez špeciálne okuliare s filtrom, ale aj cez staré diskety. Pracovníci hvezdárne však s astronomickými ďalekohľadmi vytvárali aj projekcie, počas ktorých premietali obraz Slnka na papier. Ako nám prezradili, Mesiac aj v maximálnej fáze zakryl iba približne 4 – 7 % slnečného disku.

Náhodní okoloidúci aj školáci

Hoci išlo iba o čiastočné zatmenie Slnka, pozorovanie prilákalo viacerých zvedavcov. Niektorých pritom čírou náhodou. Zastavilo sa však aj niekoľko tried z bystrických škôl. „Veľmi sa mi to páči. Keby tu však neboli tie ďalekohľady, určite by som si ani nevšimla, že sa na oblohe niečo deje,“ povedala pre spravodajský portál Dnes 24 školáčka Zuzka.

Zábery z pozorovania čiastočného zatmenia Slnka v centre Bystrice nájdete na videu pod textom a v priloženej fotogalérii.

13 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk