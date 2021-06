Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Koho čaká úspech a kto bude mať šťastie v lotérii? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 7. - 13. júna? 7. jún 2021 Magazín

7. jún 2021 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Koho čaká úspech a kto bude mať šťastie v lotérii? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 7. - 13. júna?

Vo štvrtok 10. 6. máme NOV v znamení Blížencov. Blížencom prináleží tretí astrologický dom – ľudia krvou spriaznení, nie rodičia. Učenie sa. Ak máte napríklad problém s príbuznými, dedením či učením sa, požiadajte o pomoc LUNU.

Baran

V zamestnaní to v priebehu tohto týždňa bude pokojné, bez stresov a tlaku zo strany vašich nadriadených. Avšak okrem pondelka, počas ktorého sa budete musieť zaoberať istými nepríjemnosťami, ktoré ale nakoniec dokážete zvládnuť bez toho, že by mali čo len najmenší negatívny dopad na vašu kariéru. V osobnom živote, zvlášť v partnerskom spolužití, máte pred sebou dni naplnené láskou a romantikou. Do stabilných vzťahov prichádza nová iskra a vy – nezadaný, ktorí túžite tento stav zmeniť, stretnete svoju vysnívanú polovičku.

Býk

Je pred vami nesmierne úspešný a plodný pracovný týždeň, hlavne od pondelka do stredy. Ale ani štvrtok a piatok nebude horší. Jediný rozdiel bude v tom, že tieto dni budú pokojnejšie. A ako čerešničku na torte budete vnímať priazeň a plnú podporu zo strany nadriadených vo všetkých vašich aktivitách. Tak isto aj v osobnom živote máte pred sebou iba pekné a príjemné dni, možno iba okrem nedele, kedy sa nebudete môcť vyhnúť istým nepríjemným výmenám názorov s rodinnými príslušníkmi, ale aj tie nakoniec dáte do poriadku.

Blíženci

Počas týchto dní sa na pracovisku budete potýkať s kopou menších prekážok, ktoré vás budú brzdiť vo vašich aktivitách, ale ak sa nimi nedáte znechutiť, ale naopak, dokážete sa im postaviť, tak v závere týždňa budú vaše výsledky viac ako len dobré. V oblasti citov vám už v pondelok nebeská obloha nadelí nesmierne veľa lásky zo strany vašich partnerov, preto by ste mali o to viac pozornejší a opatrnejší cez víkend, aby ste si ho nepokazili bezvýznamnými a nepodstatnými škriepkami o ničom.

Rak

Na pracovisku sa vám bude dariť zvládať všetky vaše povinnosti, ktoré máte naplánované. Možno okrem utorka, kedy sa nebudete cítiť vo svojej koži. Ale to neznamená že vaše celkové výsledky nebudú výborné. Budú, čo sa samozrejme pozitívne odzrkadlí aj na vašom finančnom ohodnotení, ale aj na upevnení vašej pozície. Aj v osobnom živote máte pred sebou iba príjemné a pokojné dni. Ak ste zadaný, tak v utorok a v stredu by ste sa mali venovať vašim partnerom, pretože nebeská obloha vás bude silno podporovať v oblasti citov a lásky.

Lev

Tento pracovný týždeň dáva všetky výhody a podporuje hlavne vás, ktorí začínate v podnikateľskej činnosti. Preto ak máte obavy z toho, či vám všetko bude vychádzať tak, ako ste si to naplánovali, môžete byť pokojní. Vy, čo máte stabilné pracovné miesta, máte vysokú pravdepodobnosť postupu na kariérnom rebríčku. Taktiež aj v súkromí ste spokojní. Ak ste v partnerskom vzťahu, tak počas týchto dní si ho upevníte. Ak patríte k tým, čo ešte nemajú lásku a chcete ju mať, tak ju stretnete a bude silná a trvalá.

Panna

Máte pred sebou veľa pracovných povinností, a to vám vyhovuje. Ale popri nich budete musieť riešiť aj menšie problémy, no vy ich dokážete prekonať bez problémov a s nadhľadom, takže v závere týždňa budú vaše výsledky lepšie ako len dobré. V súkromí vám už v priebehu pondelka vaši partneri pripravia veľa milých a príjemných chvíľ v ich spoločnosti, preto si cez víkend dávajte pozor na to, by ste túto pohodu medzi vami nepokazili bezvýznamnými spormi vlastne o ničom. Radšej sa zamerajte na to, ako by ste sa im podobným spôsobom revanšovali.

Váhy

Prvá polovica tohto pracovného týždňa bude pre vás nesmierne tvorivá a plodná. Ani druhá jeho polovička nebude iná, iba v nej budete mať viac pohody a pokoja. Je to aj preto, lebo zo strany vašich zamestnávateľov máte absolútnu, plnú podporu a dôveru vo všetkých vašich plánoch a projektoch, ktoré sa snažíte uviesť do praxe. Ani vo vašom súkromí sa nebudete mať dôvod na niečo sťažovať. Možno okrem nedele, kedy hrozí, že by ste sa mohli dostať do sporu s niektorým z vašich rodinných príslušníkov. Snažte sa preto v tento deň neriešiť nič zásadné.

Škorpión

Tento týždeň bude pre vás vo vašom zamestnaní ten top týždeň, hlavne ak ide o vaše financie. Každá vaša pracovná aktivita sa bude meniť doslova na zlato. Ale nie len to, máte veľkú príležitosť si v rámci peňazí prilepšiť aj nejakou výhrou v lotérií. Tieto dni vám naozaj prinášajú veľkú spokojnosť. No nie len z práce je človek živý, preto bude fajn, ak si nájdete čas aj na vašich partnerov, pretože majú pocit, že ich trochu zanedbávate. Myslite na nich a potešte ich počas víkendu nejakým milým romantickým prekvapením.

Strelec

Počas týchto dní sa na pracovisku budete musieť ozaj nesmierne snažiť, aby ste dosiahli uspokojivé výsledky. Zvlášť, keď okrem problémov vám aj niektorí vaši kolegovia kladú polená pod nohy. No ak si dokážete zachovať pokojnú myseľ a chladnú hlavu, tak aj napriek týmto nepríjemnostiam sa vám bude dariť budovať si u vašich nadriadených pozíciu, ktorá vám zručí postup v kariére. V partnerskom spolužití to budete mať počas týchto dní ako na vlnách. Raz hore a raz dole, ale v podstate si s partnermi rozumiete a ste spokojní.

Kozorožec

Napriek náročným podmienkam vo vašom zamestnaní, slabému finančnému ohodnoteniu za vaše výsledky a nepriazni niektorých vašich spolupracovníkov, si dokážete udržať dobrú náladu a pozitívne myslenie. Pokračujte v tom tak aj naďalej. Pomáhajú vám aj vaši najbližší, hlavne vaši partneri, v ktorých máte pevnú oporu a podporu, čo vám nesmierne pomáha zvládať toto náročné obdobie. Nadchádzajúci víkend si vyhraďte len pre seba. Nájdite si niekde doma pokojné miesto a snažte sa relaxovať napríklad pri zaujímavej knihe alebo v záhradke.

Vodnár

Je pred vami pracovne nesmierne úspešný týždeň. Očakávajte pre vás nové pozitívne správy, ktoré vám do budúcna zabezpečia materiálne a hlavne finančné istoty. Zvlášť vy, čo podnikáte, môžete sa tešiť na nové obchodné dohody. Chýba vám v súkromí viac nehy a citu? Počas týchto dní si ich užijete do sýta. Vám – zadaným do vzťahov prichádza nová iskra a vy, čo ste ešte stále single, stretnete svoju vysnívanú polovičku, s ktorou nadviažete silný kontakt, ktorý postupne prerastie do dlhotrvajúceho, pevného vzťahu.

Ryby

V priebehu týchto dní vás na pracovisku čaká ozaj celá hora pracovných povinností, takže si budete musieť vyhrnúť rukávy veľmi vysoko. No, bohužiaľ, za to kvantum úloh, ktoré musíte zvládnuť, nebudete adekvátne finančne ohodnotený, a to vás bude mrzieť. Ale hlavu hore, prídu aj lepšie obdobia. Našťastie, vo vašom osobnom živote je všetko v poriadku a bez problémov. Otázne je to, či si to vôbec dokážete uvedomovať a aj náležite užiť. Mali by ste sa naučiť oddeľovať prácu od súkromia.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk