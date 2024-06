11. jún 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Slovák Denis leží v nemocnici v Číne: Je v BEZVEDOMÍ! Čo sa mu stalo, je stále ZÁHADOU Mladý Slovák skončil v bezvedomí v čínskej nemocnici. Vážne zranenia utrpel za záhadných okolností.

26-ročný Slovák Denis z okresu Piešťany je hospitalizovaný v bezvedomí v Číne. Informoval o tom portál tvnoviny.sk, podľa ktorého utrpel záhadné zranenia.

"Som na pokraji úplne všetkých síl, pretože všetku silu dávam jemu a stále sa modlím, aby sa mi prebral,“ vraví užialená matka Dagmar, ktorá si neželá nič iné, len dostať svojho syna späť domov.

Už sa im viac neozval

Denis študoval na vysokej škole v Hong Kongu, kde mal mať začiatkom júna promócie. Keď sa rodičia chystali za ním, pár dní pred odletom sa ich syn odmlčal. Podľa portálu mal nedostupný telefón a zastihnúť sa ho nedarilo ani na žiadnej zo sociálnych sietí.

Denisov otec Filip priznáva, že v tej chvíli ho prepadla bezmocnosť. Nič o ich synovi nevedeli ani jeho kamaráti. Polícia v Hong Kongu im povedala, že Denisa videli na letisku a myslia si, že odletel.

Už o niekoľko hodín ho zaregistrovali zakrvaveného na eskalátoroch v Číne.

Zranený mladík mal potom naraziť do autobusu. "Ako keby omdlel. Jemu len spadli ruky dole a on bokom hlavy narazil do autobusu,“ povedala pre tvnoviny.sk Denisova mama. Podľa otca to na jeho syna nesedí. Vraví, že nebol žiadny vagabund a stále nemajú ucelené informácie, čo sa vlastne stalo.

Prišla za ním do nemocnice

Mladíka vo vážnom stave previezli do nemocnice v Macau. "On ten prvý deň ležal na chodbe. Viete, čo to je, vidieť si decko v takomto stave? On bol vykrútený, chudák. On bol úplne stuhnutý, že sa mu nedala hlava otočiť, nič. Na chodbe ho nechali ležal a chodili sa pozerať, či otvorí oči,“ vraví mama o stave, v akom našla svojho syna v nemocnici.

Na miesto odcestovala aj konzulka

Prípad už rieši aj rezort zahraničných vecí. „Ministerstvo zahraničných vecí je o prípade informované a aktívne ho rieši prostredníctvom nášho zastupiteľského úradu v Pekingu. Naša konzulka vycestovala priamo na miesto za občanom SR, je v kontakte s rodinnými príslušníkmi a intenzívne pomáha v komunikácii s príslušnými úradmi. Vzhľadom na ochranu osobných údajov k prípadu nemôžeme poskytnúť ďalšie informácie,“ uviedlo pre portál ministerstvo.

Telesné funkcie má mať Denis v poriadku, no podľa matky na nič nereaguje. Vraví, že jej syn nekomunikuje, má zatvorené oči a ani vraj necíti bolesť. „Denis bol riadne poistený v Hong Kongu. V Číne ale toto poistenie neplatí. Hospitalizácia bude stáť aj desiatky tisíc eur. Peniaze na to nemajú,“ dodávajú tvnoviny.sk.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk