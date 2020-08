8. august 2020 KAW Magazín Slovák si doslova upražil úspech: Príbeh kávy, ktorá fascinuje aj Talianov, ROZHOVOR

Mohol sa pokojne venovať IT sektoru. On však stavil na kávu, na jej fascinujúcu chuť a vôňu. O svojom úspechu rozpráva pražiar Václav Faltus.

Čo vám napadne, keď sa povie Taliansko? V tieni nedávnych dní zrejme koronavírus, ale keď si odmyslíme túto krízu, určite to budú Benátky, pizza, parmezán, špagety, more, dovolenka a veľmi chutná káva.

Kvôli tej však netreba cestovať až na Apeninský polostrov. Rovnako chutnú, kvalitnú a výnimočnú pražia v Ivanke pri Dunaji.

Voňavý a chutný úspech

Výnimočné veci vznikajú vtedy, keď sa do nich vloží človek celým srdcom. K takému niečomu často dopomôže aj náhoda.

Káva a Taliansko sa v živote IT špecialistu Václava Faltusa prelínali, no až do roku 2015 sa nijako nezdalo, že bude s Talianmi spolupracovať, aby vo svete kávy vytvoril známu slovenskú značku s ambíciou byť minimálne taký úspešný, obľúbený a známy ako svetoznáme značky kávy.

„Stala sa však celkom nečakaná vec, a to, že sa v Ivanke pri Dunaji našiel pražiar kávy, ktorý vyhráva ceny po celom svete a baristka, ktorá svojou prácou doslova žije. Tak vznikol tím, ktorý na Slovensku praží kávu, za ktorú by sa nehanbili ani Taliani, naopak, sami sem, na túto tichú, nenápadnú ulicu v Ivanke občas zájdu,“ začína položartom, polovážne rozprávanie o úspechu značky Zlaté Zrnko Václav Faltus pre Dnes24.

Káva versus IT

Václav Faltus študoval v Bologni na najstaršej univerzite sveta. Ako študent sa delil o byt s ďalšími troma spolubývajúcimi – nádejnými šéfkuchármi. Jeden z nich ho začal učiť, čo je to dobrá káva a on postupne prenikal do tajov talianskeho kávového sveta.

„Vtedy ešte ani v Taliansku, ani u nás neboli známi malí pražiari kávy, dominovali veľké značky s dlhoročnou tradíciou. Asi som mal šťastie, že starí bardi, ktorí pre tieto značky robili, si ma obľúbili, spriatelili sme a brali ma ako syna. O kávovom svete som sa dozvedel naozaj veľa, ale svoju budúcnosť som videl inde,“ hovorí V. Faltus.

Po ukončení štúdia sa vrátil na Slovensko a založil IT firmu, ktorá slušne zarábala. „Chcel som, aby mali moji ľudia vo firme dobrú kávu, preto som poprosil kamaráta, ktorý mal obchodné kontakty s Kolumbiou, aby mi odtiaľ nejakú doniesol, kolumbijská predsa nemôže byť zlá, že?! Ako som sa mýlil! Bola zvetraná a dosť hnusná. Pochopil som, že káva musí byť čo najčerstvejšie napražená a to podľa chutí, ktoré preferujeme v našich zemepisných šírkach,“ dodáva Faltus.

Kamarát pána Faltusa teda doniesol niekoľko mechov zelenej kávy a zavolal ho, aby si prišiel na pražičke, ktorú on používal na praženie orieškov do svojich čokolád, urobiť svoju kávu podľa chuti. „A tak som začal pražiť. Hoci som už o káve mnoho vedel, veľa som toho pokazil. Ale postupne to začalo vychádzať, až som sa odvážil ponúknuť na ochutnanie moju kávu nielen sebe, ale aj iným ľuďom – a chutila im.“

Majstrovstvo praženia

Tak vznikla v roku 2015 káva Zlaté Zrnko. Faltus však osobne nepražil, venoval sa ďalej prioritne IT sektoru, pražičku obsluhoval jeho spoločník.

„Mali sme prevažne kávu s pôvodom, čiže kávu z rôznych krajín. Prvotriednu, naozaj výnimočnú. Problém s týmito kávami však tkvie v tom, že majú dosť špecifické chute, zvyčajne príliš výrazné, a preto vás nebaví piť takúto kávu niekoľkokrát denne,“ vysvetľuje V. Faltus.

Do kamennej predajne v Ivanke pri Dunaji a k cyklovozíkom, ktoré s jeho kávou križovali Bratislavu, sa klienti vracali, ale málokedy si opakovane kúpili kávu s pôvodom.

„Museli sme si položiť otázku, prečo? Odpoveď mali naši zákazníci a ja som ich počúval – káva, ktorá im u nás veľmi chutila, im doma chutila inak, prípadne až nechutila. Na to, aby dala každá káva zo seba to najlepšie, treba, aby bola nielen správne napražená, ale aj zomletá na konkrétnu hrúbku a aby sa primerane dlho a vhodným spôsobom extrahovala, čo nie je jednoduché. Chce si vypiť svoju chutnú šálky kávy bez toho, aby to bola celá veda, tú vedeckú a majstrovskú časť má zvládnuť pražiar,“ vysvetľuje V. Faltus to, čo sa o káve dozvedel od jej konzumentov. Poslúchol hlas ľudu a rozhodol sa rozšíriť portfólio produktov.

Ovocná, horká aj sladká

Sám sa postavil k pražičke a s asistenciou svojej baristky Moniky Matúšovej začal vytvárať kávové zmesi, ktoré chutia každý deň v roku rovnako dobre.

„Zmes nie je vo svete kávy, teda určite nie v tom našom, hanlivé pomenovanie. Skladá sa z kávových zŕn s pôvodom od farmárov, ktorý poznáme a desať ich je preto, aby si u nás každý našiel kávu takej chuti, akú preferuje, napríklad ovocnú, horkú či sladkú,“ dodáva odborník na praženie.

Nad úspechom krúti hlavou

Dôkazom toho, že tím Faltus – Matúšová kávou žijú a robia ju nadštandardne dobre, je aj 23 medailí z odborných súťaží kávy v Anglicku a Taliansku, ktorú kávy s pôvodom aj ich zmesi získali v priebehu necelých troch rokov.

To, čo sa začalo ako dobrá káva pre zamestnancov, má s minimálnou marketingovou podporou taký úspech, že majiteľ priažiarne začal študovať behaviorálnu ekonomiku, aby pochopil, čo sa stalo.

Firma so 7 zamestnancami každoročne zdvojnásobuje obrat a aktuálne jej už nestačí ani nová veľká pražička kávy, lebo mesačne pražia štyri tony kávy.

„Zdá sa, že náš koncept ľudí oslovil. Nikomu nevnucuje správnu chuť ani spôsob prípravy kávy, naopak, okrem kávy s pôvodom sme vytvorili desať druhov zmesí práve preto, lebo sme počúvali rozprávanie ľudí o tom, čo im chutí a aké majú s prípravou kávy alebo s jej trávením problémy. Potrfólio sme prispôsobili chutiam klientov a nie naopak. A tí moji Taliani, ktorí ma voľakedy o káve v Taliansku učili, teraz často chodia na kávu do Ivanky, pozorujú, ako pracujeme a snažia sa pochopiť, čo spôsobuje naše nárasty objednávok, tržieb a obratu,“ hovorí majster pražiar.

Cesta zdola

Aktuálne sa V. Faltus snaží získať svoje miesto pod slnkom aj v Česku, eventuálne aj inde v zahraničí. „Mojím cieľom je, aby si mohli ľudia bežne v potravinách kúpiť slovenskú kávu, ktorá má kvality svetovej. Stratégia cesty zdola, kedy ju chcú firmy alebo obchodníci zaradiť do svojho sortimentu, lebo si ju ľudia pýtajú, sa nám osvedčila a budeme v nej pokračovať,“ dodáva na záver úspešný pražiar.

