ROZHOVOR s A. Mačingovou: V čom je úspech 28-čky a ako predísť jo-jo efektu?

So zvyšujúcimi sa teplotami si každý z nás uvedomuje príchod leta. S týmto ročným obdobím sa nám spája najmä slnko, dovolenky a plavky. Preto býva pre ženy, ale aj niektorých mužov, dovolenková sezóna strašiakom a snahou dostať sa do formy za krátky čas.

V súčasnosti existuje nespočetné množstvo diét a stravovaní, ktoré zaručujú chudnutie. Výsledok sa však v mnohých prípadoch dostaví len na krátko. Prečo je to tak? O téme stravovania a chudnutia sme sa porozprávali s Antóniou Mačingovou, autorkou knižných bestsellerov Najedzte sa do štíhlosti 1, 2 a 3.

Aký je váš názor na jednorazový detox a diéty?

Určite neodporúčam jednorazové diéty či detoxikácie. Akékoľvek takéto zmeny podľa mojich dlhoročných skúseností nemajú dlhodobý význam pre ľudský organizmus.

Prečo?

Pretože napríklad ak sa po detoxikácii, kedy z tela vylúčime toxíny a odľahčíme ho od nevhodnej stravy, opäť vrátime k pôvodným stravovacím návykom, naše telo sa vráti tam, kde bolo pred aj tou najúčinnejšou detoxikáciou. Toto je známy JO-JO efekt a netýka sa iba chudnutia.

Návrat k pôvodnému stravovaniu nám navráti aj všetky zdravotné problémy, ktoré sme si chceli detoxikáciou odstrániť.

A aký to má potom význam? Stáva sa z toho začarovaný kruh a všetko úsilie je zbytočné. Raz si telo detoxikujete, zbavíte ho toxínov a následne ho opäť zahltíte nesprávnou stravou. Z dlhodobého hľadiska je tento spôsob prístupu k nášmu telu a zdraviu veľmi nevhodný.

Čo teda odporúčate vy?

Prehodnotiť svoje doterajšie návyky a zmeniť výber a kombináciu stravy. To prináša dlhodobé pozitívne výsledky nielen po stránke zmenšovania konfekčnej veľkosti alebo redukcie hmotnosti. Pretože základom by pre ľudí, podľa môjho názoru, nemalo byť len chudnutie, ale celková zmena stravovania, ktorej pozitíva sú naozaj prospešné a nevyčísliteľné – dostatok energie, živín, silná imunita, žiadne problémy s trávením – to je to, čo ponúka harmonické stravovanie. Niekomu sa to môže zdať náročnejšie, no je to naozaj len o zmene návykov a nik pritom nebude hladovať alebo jesť niečo, čo mu nechutí – všetky moje recepty sú tvorené tak, aby boli a aj sú chutné.

Ako má človek začať so zmenou stravovacích návykov?

Harmonické stravovanie začína najprv 28 dňami – tzv. harmonizačným programom. Z organizmu sa počas týchto dní odplavujú toxíny. Jej najväčším benefitom je však to, že jedálniček 28-čky pozostáva zo surovín, ktoré nahrádzajú výživové doplnky v organickej podobe.

Keď som v minulosti riešila svoje zdravotné problémy a boli mi predpísané rôzne výživové doplnky, rozhodla som sa ich pretransformovať do tuhej stravy.

V organickej forme ich vie telo lepšie využiť, človek sa naje dosýta a doplní si potrebné živiny. Prijíma množstvo antioxidantov a vitamínov, preto sa jedlá aj opakujú. Počas 28 dní sa telo samo spamätáva, najmä prvé 2 týždne môžu byť monotónne, ale stačí si uvedomiť, že si do tela dopĺňate potrebné látky a hravo to zvládnete.

Má vaše stravovanie reálne výsledky?

Samozrejme. Má v prípadoch, ak k nemu ľudia nepristupujú ako ku krátkodobému stravovaniu, ktoré zázračne vyrieši niekoľkoročné prehrešky. Za vyše 20 rokov, ktoré venujem harmonickému stravovaniu a vzdelávaniu ľudí v tejto oblasti, som dostala množstvo pozitívnych väzieb na to, ako moje stravovanie ľuďom pomohlo. Opäť pripomeniem, že zďaleka nešlo len o redukciu váhy, tá je len logickým dôsledkom správne volenej stravy. Mnohým sa zlepšilo ich zdravie, pravdaže, to závisí od miery ich ochoty zmeniť staré, nezdravé návyky… Ja sama som sa harmonickým stravovaním vyvarovala tomu, aby som do konca života brala lieky, lebo to mi kedysi, pred mojou radikálnou a trvalou zmenou, predpovedali lekári. Pritom zmena stravovacích návykov následne prinesie aj zmenu kvality života – človek je spokojnejší, šťastnejší, má dostatok vitality a energie a začne si plniť sny, ktoré vždy odkladal, lebo sa nemusí zaoberať sústavným sledovaním váhy či kontrolovaním zdravia. Poriadok na tanieri totiž prináša aj poriadok v hlave a následne aj poriadok v tele.

Čo nasleduje po 28 dňoch?

Určite nenasleduje návrat k strave ako predtým :) Najlepšie je po 28-čke vytrvať v stravovacích princípoch, ktoré odporúčam vo svojich knihách. Dôležitá je správna kombinácia jedál, ktorá nezaťažuje organizmus a trávenie. Preto sa mnohým osvedčilo stravovanie podľa krvných skupín, ktorého autorom je Dr. Peter Adamo. Túto zmenu stravovania odporúčam udržiavať najmenej 3 mesiace a potom, ak človek chce opäť redukovať, zopakovať si 28-čku.

V mojich knihách nájdete opísané stravovanie podľa krvných skupín aj mnoho chutných, inšpirujúcich receptov, ktoré môžete zaradiť do nasledujúcich troch mesiacov a verím tomu, že už týmto princípom ostanete verní :) Recepty sú jednoduché na prípravu, chápem ale, že nie každý má na to čas. Preto ponúkame aj donáškovú službu spoločností, ktoré sa rozhodli recepty pre vás pripravovať – môže to byť odrazový mostík najmä pre tých, ktorí si nie sú istí chuťou mojich jedál :)

Recept s chuťou 28-čky

Zelerové hranolky a dusené kuracie alebo morčacie stehná:

Zeler Antónia Mačingová odporúča ako silný antioxidant bohatý na minerály a vitamíny. „Opatrní by zo začiatku mali byť tí, ktorí trpia alergiami. Alergie vznikajú predchádzajúcim nevhodným stravovaním, ktoré podľa mňa vytvára tzv. syndróm priepustného čreva. V tom prípade odporúčam voľnejší postup pri zmene stravovania. Ten popisujem v trojke knihe s podtitulom „Prestaňme diétovať – naučme sa jesť”,” vysvetľuje A. Mačingová.

Potrebujeme: 200 gramov zeleru, 2 veľké cibule, 4 kuracie (morčacie) stehná, mletú rascu, čierne korenie

Postup: Zeler očistíme, nakrájame na hranolčeky, osmažíme a osolíme na rastlinnom oleji. „Ak sa vyhýbate oleju, čo je podľa mňa chyba, môžete si hranolky pripraviť v rúre, poukladané na papieri na pečenie a bez tuku,” dodáva.

Príprava stehien – Na posolenom olivovom oleji usmažíme cibuľu, pridáme rascu a čierne korenie. Umyté a osušené stehná orestujeme z oboch strán, podlejeme 1 dcl vody a dusíme.