25. august 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Zápasník Vémola aj s dcérkou bojujú s koronavírusom: Máme silné horúčky, je to SVINSTVO!

Český zápasník MMA Karlos Vémola pár hodín po tom, čo prezradil, že má koronavírus, oznámil aj druhú správu. COVID-19 má aj jeho dcérka a partnerka.

7 Galéria

Zdroj: Instagram.com/karlos_terminator_vemola

Hviezda oktagonu a známy „tvrďas“ sa vrátil do tréningového procesu po operácii kolena, aby sa pripravoval na duel v klietke. Z toho však zrejme nič nebude, pretože do postele ho tentoraz položil koronavírus.

Má silný priebeh

O aktuálnom víruse sa vo svete šíria rôzne zvesti, ale keď skolí aj takého chlapa, akým Vémola je, nie je to potom žiadna zábava. „Žiaľ, len čo sa mi začalo dávať koleno dokopy, tak na mňa vliezlo to svinstvo, koronavírus. Poviem, že ma to dosť skolilo a mám ťažký priebeh, silné horúčky,“ nechal sa počuť pre isport.blesk.cz 35-ročný Terminátor ako Karlosa prezývajú.

Strach o najbližších

Vémola, ktorý minulý rok prehral v bitke „storočia“ so Slovákom Attilom Véghom, následne vyjadril ešte väčšie obavy. Keďže žije v spoločnej domácnosti s partnerkou Lelou a dcérkou Lili, ktorá má osem mesiacov, nakazené sú aj oni. Keď sa dozvedel, že je nakazený COVID-19, dal testovať aj dcérku. Po pozitívnom výsledku sa začali diať veci. „Malá má naozaj silnú horúčku a štyridsiatky teploty. Trvá to už tretí deň a lekári hovoria, že sa to u detí prejavuje až päť dní. Keby teploty neprestali, máme ju zobrať do nemocnice na infekčné oddelenie. Takže, teraz máme pred sebou dlhé dni,“ smutne povedal Karlos pre ten istý český portál.

Zápas vôbec nerieši

Všetci členovia domácnosti Karlosa Vémolu tak bojujú s chorobou. „U mňa je to stále rovnaké. Keď je mi najhoršie, tak si v noci dám paralen alebo brufen,“ vyjadril sa Vémola a dodal aj to, či myslí na najbližší zápas v klietke: „Je mi to teraz jedno. Mal som operáciu kolena a nepochyboval som, že nastúpim, ale teraz som padol do postele v horúčkach. Mám vysoký nález, ale ide hlavne o Lelu a Lily. Preto neriešim nejaký súboj!“

Zdroj: Dnes24.sk