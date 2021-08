Zdroj: TASR/Martin Baumann Slovenskí hokejisti zvíťazili nad Bieloruskom 2:1, postúpili na olympiádu do Pekingu Slovenskí hokejoví reprezentanti postúpili na ZOH do Pekingu. 29. august 2021 Šport Hokej

Zdroj: TASR/Martin Baumann

V rozhodujúcom zápase na finálovom turnaji olympijskej kvalifikácie v Bratislave zdolali v D-skupine Bielorusko 2:1.

Slovákom stačila na postup aj remíza, v 5. minúte ich poslal do vedenia presilovkový gól Petra Cehlárika. Bielorusi vyrovnali dve minúty po prvej prestávke zásluhou Jegora Šarangoviča. V závere zápasu spečatil slovenský postup gólom do prázdnej bránky Libor Hudáček.

Do Pekingu sa kvalifikovali okrem hráčov SR aj Dáni a Lotyši, ktorí uspeli vo svojich kvalifikačných skupinách.

ZOH sa v čínskej metropole uskutočnia od 4. februára – 20. februára 2022, konečnú dvanástku účastníkov tvoria okrem troch úspešných kvalifikantov Kanada, USA, Rusko, Švédsko, Fínsko, Česko, Nemecko, Švajčiarsko a domáca Čína.

Pre slovenských hokejistov to bude šiesta účasť na ZOH, predtým na hrách štartovali v roku 1994 v Lilleham­meri, v Turíne 2006, vo Vancouveri 2010, v roku 2014 v Soči a pred tromi rokmi v Pjongčangu.

Libor Hudáček, autor víťazného gólu, povedal pre RTVS: „Užívame si to. Bola super atmosféra na domácom ľade a sme radi, že sme to dotiahli do postupového konca. Bielorusi búšili, my sme hrali umne a ustrážili si to vďaka Konrádovi. Tlak počas zápasu bol veľký. Vydali sme zo seba všetko a sme radi, že to dopadlo ako to dopadlo.“

