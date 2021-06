6 Galéria Zdroj: HC Topoľčany Namiesto strechy ostala len DIERA! Tornádo zničilo aj dom slovenského hokejistu, FOTO Ničivé tornádo, ktoré sa prehnalo juhom Moravy, zasiahlo aj rodinu skúseného hokejového obrancu Michala Nováka. Jeho dom v Hodoníne sa zmenil na ruiny. 29. jún 2021 Hokej

29. jún 2021 Hokej Namiesto strechy ostala len DIERA! Tornádo zničilo aj dom slovenského hokejistu, FOTO Ničivé tornádo, ktoré sa prehnalo juhom Moravy, zasiahlo aj rodinu skúseného hokejového obrancu Michala Nováka. Jeho dom v Hodoníne sa zmenil na ruiny.

6 Galéria Zdroj: HC Topoľčany

Vo štvrtok 24. júna sa južnou Moravou, neďaleko slovenských hraníc, prehnalo ničivé tornádo. Zanechalo za sebou niekoľko zničených obcí, obete na životoch a škody vo výške stoviek miliónov eur.

Nešťastie sa nevyhlo ani rodine hokejistu, ktorého meno je slovenským fanúšikom dobre známe. Jedná sa o obrancu Michala Nováka, ktorý v minulosti obliekal dres Skalice, Košíc, Nitry, Trenčína, Zvolena, Nových Zámkov alebo naposledy prvoligových Topoľčian.

Namiesto strechy len diera

Michal Novák pre Dnes24 opísal obrovské materiálne škody, ktoré tornádo napáchalo na jeho dome v Hodoníne: „Utrhlo strechu, namiesto strechy len diera. Vybilo a zničilo okná, musia sa vyhádzať sadrokartóny, sklená vata, podlahy…Nehovoriac o vonkajších škodách. Začíname odznovu."

„Uletel nám nový altánok aj s betónovým plotom. Vo dvore nám pristál niekoho vozík, strecha bazéna. Sklo máme zapichnuté vo fasáde…Je to všetko zničené," povzdychol si skúsený hokejový obranca.

Verejná zbierka

„Živel sa prehnal viacerými moravskými dedinami, aj Hodonínom, v ktorej býva so svojou rodinou aj naša minuloročná opora obrany Michal Novák. V priebehu niekoľko minút počas vyčíňania tornáda sa z Mišovho domu, ako aj ostatných, stala ruina," napísal na sociálnej sieti klub HC Topoľčany.

Hokejový klub preto vyzval fanúšikov, ktorým osud rodiny známeho hokejistu nie je ľahostajný, na pomoc: „Prispejte ľubovoľnou sumou na číslo účtu Michala Nováka SK70 0900 000­0 0051 3552 9­107 a pomôžeme mu tak sa čím skôr vrátiť do bežného a pokojného života s jeho rodinou."

Pomáha aj bývalý klub

Krátko po zistení, že medzi zasiahnutými rodinami je aj tá Novákova, zareagoval aj jeho bývalý klub HK Nitra.

„HK Nitra spolu s nezištnou podporou p. Šmidáka z firmy Megaspol finančne pomôže v neľahkej životnej situácii svojmu bývalému hráčovi Michalovi Novákovi. Jeho dom bol poškodený ničivým tornádom, ktoré sa vo štvrtok prehnalo Južnou Moravou. Mišovi zároveň želáme čo najrýchlejší návrat do pokojného života," napísal klub spod Zobora.

Vyzval na pomoc

Niekoľko dní po ničivých udalostiach vyzval verejnosť na pomoc tornádom postihnutým ľuďom aj samotný hokejista.

„Chcem vám prostredníctvom Facebooku priblížiť situáciu…Chcem týmto poprosiť ľudí, ktorí sú tu z okolia Hodonína, aby išli pomôcť ľuďom do Lužíc, Hrušiek, Mikulčíc. My máme pomoc, strašne nám ľudia pomáhajú a pomohli, ale tam sú ľudia v koncoch. Nevládzu už fyzicky, nejdem hovoriť o psychike. Pomôžte im prosím. Je to tam do plaču," napísal na sociálnej sieti Michal Novák.

Ako dopadol dom hokejistu po zásahu tornádom? Presvedčiť sa o tom môžete v priloženej galérii!

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

6 Galéria

Zdroj: archív Michala Nováka

Zdroj: Dnes24.sk