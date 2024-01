8. január 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Slovenskí vodiči sa dočkajú JEDNODŇOVEJ diaľničnej známky: Aká by mala byť jej CENA? Slovensko v tomto roku zavedie jednodňovú diaľničnú známku. Pozrite si, koľko by mala stáť.

Vodiči na Slovensku by sa už čoskoro mohli dočkať jednodňovej diaľničnej známky. Ako informoval portál spravy.rtvs.sk, ministerstvo dopravy ju sľubuje už na jar 2024.

Už o niekoľko mesiacov

Hoci rezort na detailoch ešte pracuje, novú diaľničnú známku by sme si mohli kúpiť už koncom marca.

Zavedenie jednodňovej známky je nariadením Európskej únie. Slovensko sa tak zaradí po bok ostatných krajín.

Novú známku si vodiči budú môcť kúpiť online. Vodiči, ktorí diaľnice využívajú iba sporadicky, by tak mohli ušetriť. Ak doteraz potrebovali absolvovať napríklad len jednu jazdu po diaľnici, museli si kúpiť minimálne desaťdňovú známku. Po novom im bude stačiť jednodňový variant.

Koľko bude stáť?

Cena jednodňovej diaľničnej známky by nemala prekročiť deväť percent ceny ročnej známky. V Česku tak bude diaľničná známka na jeden deň stáť 8,50 eur, v Maďarsku približne 13 eur. Ako ako to bude na Slovensku?

„Jej cenu navrhujeme na päť eur a 40 centov,“ cituje server stanovisko ministerstva dopravy.

Vyzerá to ale tak, že vodiči si budú musieť dať pozor. „Rezort dopravy navrhuje, aby jednodňová známka platila jeden kalendárny deň. Ak si vodič známku kúpi v pondelok večer, nemôže sa spoliehať na to, že bude platiť do večera nasledujúceho dňa,“ píše portál.

Foto: ilustračné

