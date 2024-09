4. september 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Slovensko čaká výrazná ZMENA počasia: Prichádzajú LEJAKY! Kedy dorazia? Ak vás trápi mimoriadne teplo a sucho, možno vás táto správa poteší. Prichádza výrazná zmena.

„Počasie, ktoré aktuálne zažívame na našom území je všetko, len nie normál. Teploty sa šplhajú cez hranicu +35 °C, čo pre naše územie nie je na začiatok septembra bežné. Na druhej strane však rekord nepokoríme. Ten drží rok 2015, kedy sme hneď v prvý septembrový deň namerali až +36,4 °C,“ informuje iMeteo.sk.

Pripravte sa na zmenu

K spomínanej hranici však aktuálne teploty nemajú ďaleko. Navyše, tropické počasie ešte chvíľu vydrží.

Čoskoro však príde zmena v podobe búrok a lejakov.

Streda 4. septembra je posledným dňom, kedy sa teploty môžu dostať nad hranicu +35 °C. Horúco má byť aj počas nasledujúcich dní, no teplota v najteplejších oblastiach Slovenska mala len ľahko prekročiť cez +30 °C.

„Od piatka bude prakticky každý deň o zhruba 0,5 až 1 °C chladnejšie a na vine je aj celková zmena synoptickej situácie, ktorá nás čaká. Počasie u nás začnú ovplyvňovať jednotlivé frontálne vlny a oblasti nižšieho tlaku vzduchu, ktoré prinesú búrky a zrážky,“ vysvetľuje server.

Pozor, prichádzajú búrky

Až do víkendu nás čaká slnečné počasie. Postupne sa môžu začať vyskytovať búrky. Tá najvýraznejšia zmena sa však očakáva v nedeľu, kedy budú búrky oveľa početnejšie a vyskytovať sa budú predovšetkým na strednom a severnom Slovensku.

Už v začiatku budúceho týždňa začne počasie u nás ovplyvňovať studený front. Ten sa nad našou oblasťou zvlní a na tomto vlniacom sa studenom fronte bude dochádzať k tvorbe početných a aj intenzívnych búrok.

Hoci začiatok budúceho týždňa odštartuje druhú septembrovú dekádu, počasie bude pripomínať júl. Hrozia nám totiž nebezpečné „letné“ búrky.

Hrozia lejaky

„Už búrky, ktoré nás čakajú od pondelka prinesú toľko vytúženú vlahu, no oveľa viac zrážok nás čaká zrejme od polovice budúceho týždňa. Vyzerá to totiž na vplyv tlakovej níže, ktorá by ku nám mala prinášať výrazné zrážky,“ uvádza iMeteo.sk.

Už od budúcej stredy hrozí na Slovensku počasie, ktoré sme už poriadne dlho nezažili. Prevládať by malo oblačné až zamračené a upršané počasie.

„Okrem búrok a zrážok, ktoré nás čakajú sa konečne ochladí a to výraznejšie. Na zimu a chladné počasie to však rozhodne nevyzerá,“ uzavrel portál.

