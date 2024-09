4. september 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska ZMENA, ktorá poteší vodičov: Oprava CHYBY pri kúpe diaľničnej známky je JEDNODUCHŠIA Pomýlili ste sa pri kúpe diaľničnej známky? Po novom máte na opravu oveľa viac času.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) informovala o novinke, ktorá poteší vodičov.

Veľká zmena

Týka sa to vodičov, ktorí pri kúpe diaľničnej známky zadajú zlé evidenčné číslo vozidla (EČV). Doteraz platilo, že je možné požiadať o opravu EČV iba do konca kalendárneho dňa, kedy bola známka zakúpená alebo do začiatku jej platnosti .

„Po novom je možné požiadať o opravu EČV až do konca platnosti diaľničnej známky. S potvrdením o neexistencii evidenčného čísla vozidla, ktoré napr. na Slovensku vydáva Dopravný inšpektorát, potvrdením o úhrade diaľničnej známky a osvedčením o evidencii vozidla, je možné požiadať o opravu evidenčného čísla, na ktoré bola diaľničná známka zakúpená. Pokiaľ je žiadosti vyhovené a zákazník medzitým zakúpil ďalšiu diaľničnú známku a došlo aspoň k čiastočnému prekrytiu doby platnosti diaľničnej známky, môže zákazník požiadať o vrátenie úhrady za duplicitu,“ informuje NDS.

Žiadosť môžete podať klasicky – na niektorom z vybraných obchodných miest alebo poštou. No chodiť nikam nemusíte. Spravíte tak aj prostredníctvom webu www.eznamka.sk.

Záujem o jednodňové známky

Treba si však dať pozor. Od augusta si motoristi môžu okrem diaľničných známok s 365-dňovou, 30-dňovou a 10-dňovou platnosťou zakúpiť aj 1-dňovú diaľničnú známku. A práve pri nej treba zvýšiť ostražitosť.

„Zdôrazňujeme však, že opravu 1-dňovej diaľničnej známky je možné vykonať len v prípade, ak diaľničná známka ešte nenadobudla platnosť, alebo do 15 minút od vykonania jej úhrady prostredníctvom obsluhy Obchodného miesta, na ktorom bola diaľničná známka uhradená,“ dodáva spoločnosť.

Vyzerá to tak, že o jednodňové známky je medzi motoristami záujem. Od spustenia ich predaja si vodiči kúpili viac ako 200-tisíc takýchto známok.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk