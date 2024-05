27. máj 2024 Rastislav Búgel Hokej Slovensko chce opäť organizovať MS v hokeji! TOTO však môže našim plánom zlomiť väz Slovensko by rado opäť hostilo hokejové majstrovstvá sveta. Je tu však jeden podstatný problém. Čo môže prekaziť naše plány?

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Hokejové majstrovstvá sveta v susednom Česku sú minulosťou. O rok sa budú konať vo Švédsku a Dánsku. V roku 2026 budú organizátorom Švajčiari, v 2027 sa bude hrať v Nemecku a v roku 2028 bude organizátorskou krajinou Francúzsko. A čo rok 2029?

Slovenských fanúšikov prekvapí, že šampionát sa po rokoch 2011 a 2019 možno opäť vráti na Slovensko!

Ako informuje Šport.sk, zástupcovia SZĽH sa totiž mali prezidenta IIHF Luca Tardifa pýtať na možnosť organizovať šampionát na Slovensku aj do tretice. „Rozprávajú sa o tom. Spýtali sa nás, či je tam iný kandidát,“ povedal Tardif.

Ide o to, že síce MS v roku 2028 už „odklepli“ Francúzom, na tie ďalšie o rok neskôr ešte nejestvuje žiadny kandidát.

Splníme podmienky?

„V Bratislave a Košiciach to bol dobrý šampionát. Musíme dať šancu každému. Najdôležitejšie je, či dokážu pre šport zabezpečiť všetky nevyhnutné veci. Rozprávame sa však až o roku 2029,“ odpovedal na otázku ohľadom kapacity hál v Bratislave a v Košiciach, ktorá len tak-tak spĺňajú minimálne požiadavky IIHF. Hlavná aréna nemá mať kapacitu nižšiu ako 10-tisíc divákov a druhá 6-tisíc. Odporúčané sú však haly s kapacitou aspoň 12-tisíc a 8-tisíc.

Štadión v Bratislave má kapacitu 10-tisíc divákov a ten na východe 8-tisíc. „Majú 5 rokov na to, aby niečo postavili," odpovedal s úsmevom prezident Medzinárodnej hokejovej federácie Luc Tardif.

Veľká výzva

Prekážkou sa môže stať hlavne aréna v Košiciach. „Bratislava má skvelú arénu, ale neviem a ani to teraz nemám právo posudzovať, ako by boli alebo sú pripravené Košice. To by bola pre organizátorov veľká výzva. Nároky na infraštruktúru a arény sa každý rok zvyšujú. A haly, ktoré sú 30 alebo 40 rokov staré, ich už úplne nesplňujú. Slovensku by veľmi pristala nová aréna, je to skvelá hokejová krajina. A veľmi by sa jej hodila väčšia aréna s 10-tisíc divákmi,“ vysvetľuje viceprezident IIHF Petr Bříza.

V spojení s Čechmi?

Šport.sk pripomína, že v Česku majú onedlho postaviť dve nové haly s kapacitou nad 10-tisíc miest. Pôjde o Pardubice a Brno. V hre tak môže byť aj možnosť, že by sa obe krajiny spojili a zorganizovali by majstrovstvá v Brne a v Bratislave.

"Dá sa hovoriť o všetkom. Ide potom o pohľad Česka. Vždy je to u nás výnimočná udalosť, tým, že je to u nás raz za deväť rokov. Keby to bolo každý druhý rok alebo kratšiu dobu, tak sú tam aj ďalší organizátori, ktorí by sa radi dostali na radu. Neviem, či nie je lepšie to nemať iba v jednej krajine, keďže je to unikátnejšie a zblázni to hokejovo celú jednu krajinu. Ale prečo nie? Všetko raz musí prísť. Už tak organizovali majstrovstvá Fínsko a Švédsko alebo teraz budú Švédsko a Dánsko. Určite to bude na stole a bude sa o tom diskutovať. Brno a Bratislava sú od seba kúsok,“ dodal Bříza.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk