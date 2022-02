Zdroj: TASR/Eduard Fašung Slovensko má veľký POTENCIÁL: Z odpadu by mohlo vyrobiť 70-tisíc ton vodíka ročne Európska únia ráta do roku 2050 s náhradou veľkej časti zemného plynu práve obnoviteľnými plynmi. 22. február 2022 Zo Slovenska

Slovensko má veľký potenciál výroby obnoviteľných plynov vrátane vodíka z komunálneho odpadu. Zhodli sa na tom viacerí odborníci na utorkovom workshope Slovenského plynárenského a naftového zväzu (SPNZ) o legislatívnom balíčku Fit for 55 a podpore obnoviteľných plynov. Európska únia ráta do roku 2050 s náhradou veľkej časti zemného plynu práve obnoviteľnými plynmi.

Balíček opatrení Európskej únie Fit for 55 predpokladá okrem iného do roku 2030 nahradenie polovice množstva vodíka využívaného v priemysle vodíkom vyrobeným bezemisným spôsobom. V súčasnosti sa väčšina vodíka vyrába zo zemného plynu a pri jeho produkcii sa uvoľňuje oxid uhličitý (CO2).

Slovensko by tak malo v tejto dekáde zvýšiť výrobu bezemisného vodíka na približne 120-tisíc ton ročne. „Technický potenciál výroby vodíka z nerecyklova­teľného komunálneho odpadu je 70-tisíc ton ročne,“ uviedol predseda Národnej vodíkovej asociácie Slovenska Ján Weiterschütz.

Vyrobiť potrebné množstvo vodíka iba elektrolýzou s pomocou elektriny z obnoviteľných zdrojov energie by bolo podľa šéfa vodíkovej asociácie problematické. Bolo by totiž treba postaviť fotovoltické elektrárne s kapacitou viac ako 2300 megawattov (MW) a veterné elektrárne s rovnakou kapacitou, čo je spolu 384 veterných turbín. Národný energetický a klimatický plán do roku 2030 uvažuje o výstavbe 1200 MW fotovoltiky a 500 MW veterných elektrární.

Projekt, ktorý by mal produkovať okrem iného aj významné množstvo vodíka, predstavil Martin Tricko zo spoločnosti Veolia Energia. Tá plánuje v Žiari nad Hronom výstavbu dvoch liniek na energetické zhodnotenie komunálneho odpadu s nákladmi vyše 150 miliónov eur.

Linky by mali vyrábať syntézny plyn na výrobu elektrickej energie a tepla. Zvyšok plynu, ktorý sa nepoužije v spaľovacej turbíne, bude spracovaný na čistý biometán v objeme 140-tisíc megawatthodín ročne a zároveň čistý vodík v objeme približne 5 250 ton, z toho 4 700 ton „zeleného“ vodíka ročne.

To by mohlo pokryť napríklad spotrebu paliva pre SAD Zvolen. Na strednom Slovensku by tak mala pribudnúť aj vodíková čerpacia stanica.

